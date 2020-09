No está en pausa el desarrollo del turismo, a pesar de la COVID

Cuba. Que no haya hoy en los hoteles de Cuba el ajetreo típico que los caracteriza, debido al freno repentino que la COVID-19 impuso al turismo internacional, no significa que el desarrollo de la llamada «industria sin humo» en Cuba se mantenga en stand by.

Expresión de todo lo contrario –porque aprovecha el reposo para el mantenimiento de sus instalaciones, elevar el confort e incluso incrementar la planta hotelera del archipiélago– resulta la próxima inauguración del primer hotel en la península El Ramón, del holguinero municipio de Antilla, prácticamente concluido, anunció el grupo de turismo Gaviota, en su perfil de Facebook.

El área, ubicada justo a la entrada de la Gran Bahía de Nipe, se considera Paisaje Natural Protegido, y goza de una singular belleza, marcada, sobre todo, por el color de las aguas de sus playas vírgenes; lo que permite concluir que iniciará allí una etapa de despunte en la explotación turística de un lugar nuevo y extraordinariamente atractivo.

El hotel forma parte de un proyecto de desarrollo turístico concebido para ese sitio, que pretende ampliarse hasta llegar a unas 19 000 habitaciones, y convertir a la península en un completo destino, con variedad de opciones vinculadas, fundamentalmente, a promover el contacto directo con la naturaleza.

El Ramón se ubica a unos cien kilómetros de la cabecera de Holguín, provincia que ocupa el cuarto lugar en importancia entre los destinos turísticos de la nación, con una amplia gama de lugares de interés, y elevada cultura de atención a quienes lo eligen.

En los últimos años, Canadá ha sido su principal emisor, seguido de Inglaterra, Alemania y, más recientemente, Rusia.

Fuente: Granma.