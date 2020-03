México suspende todas las llegadas de cruceros

México. El presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros, José Arturo Musi, ha informado que se cancelan todas las llegadas de cruceros para las próximas cinco semanas, debido a la pandemia de coronavirus.

Actualmente varias embarcaciones se encuentran navegando en ruta, ha señalado Musi explicando que al regresar a los puertos de origen ya no zarparan más, por lo que espera en dos semanas ya no recibir ningún buque turístico en los puertos de Cabo San Lucas, Mazatlán y Puerto Vallarta, publica Milenio.

Las líneas Disney, Princess, Norwegian, Holland America, Regent Seven Seas, Carnival, Celebrity, Amadeo, entre otros, han cancelado los arribos para las próximas fechas, “es una situación inédita que nunca se había vivido, así que toda la industria está preocupada ante el caso”.

Las pérdidas son incuantificables para la industria turística mexicana, ha aseverado, pues no solo son las cancelaciones y la falta de viajeros, si no también las afectaciones a los prestadores de servicios turísticos y náuticos de cada puerto que no recibirá a estos turistas. Musi no ha especificado el tiempo que dure la restricción, pero augura que puede llegar hasta los dos meses, según algunas navieras.

“No sabemos cuánto tiempo dure esto, actualmente los navieros dijeron un mes, sin embargo, las líneas navieras podrían estar fuera de servicio hasta 2 meses, depende de cómo se vayan dando las cosas ya que cada día hay noticias nuevas”, indica el citado medio.

Pérdidas en el sector

La industria de cruceros se verá enormemente afectada por esta decisión y en Quintana Roo prevén una afectación cercana a los 156.4 millones de dólares, al frenar el arribo de alrededor de 900 mil visitantes, publica Sipse.

En el caso de Cozumel se esperaban 120 cruceros con un total de 720 mil pasajeros, de acuerdo con los datos de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo). El puerto Costa Maya, en Mahahual, confirmó que recibió notificaciones oficiales de navieras internacionales sobre su decisión de suspender la navegación de sus barcos durante los siguientes 30 días, con lo cual no llegarán cerca de 200 mil cruceristas.

En Cozumel se perderá una derrama de 122 millones 400 mil dólares, pues un pasajero gasta 170 dólares durante su estancia, según la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA). La isla esperaba para la semana del 16 al 22 de marzo, 31 hoteles flotantes de seis diferentes compañías con 181 mil pasajeros.

La cancelación significa una pérdida inicial de 30 millones 770 mil dólares, que equivale a 674 millones 478 mil 400 pesos.

