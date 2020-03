Los cierres temporales de las grandes hoteleras en Dominicana

República Dominicana. Con las principales aerolíneas sin operaciones y los gobiernos aplicando estrictas restricciones de viaje debido a COVID-19, las compañías hoteleras y turísticas están haciendo su parte para ayudar a tranquilizar a los viajeros durante todo el tiempo y proceso que dure el virus y se levante la cuarentena.

En ese sentido aquí un resumen de los cierres temporales de las grandes hoteleras en República Dominicana:

AMResorts implementó el programa ‘Move the Date, Keep the Rate’ para permitir a los huéspedes cambiar la fecha de su viaje para una fecha futura entre ahora y un año de su fecha de viaje original.

Además, tienen la opción de cambiar a otra propiedad de AMResorts dentro de la misma marca, en un destino diferente, sin cargo adicional ni penalización por cancelación. El viaje debe completarse dentro de un año de su fecha de viaje original.

Bahia Principe está procediendo al cierre gradual de sus hoteles en República Dominicana, México y Jamaica. Éstos incluyen:

Bahia Principe Grand Bavaro, Punta Cana (cerrado hasta el 31 de mayo)

Bahia Principe Luxury Ambar, Punta Cana (cerrado hasta el 30 de abril)

Bahia Principe Grand Punta Cana (cerrado hasta el 30 de abril)

Bahia Principe Grand Coba, México (cerrado hasta el 30 de abril)

Bahia Principe Luxury Sian Ka’an, México (cerrado hasta el 31 de mayo)

Bahia Principe Grand Jamaica (cerrado hasta el 1 de mayo)

Bahia Principe Luxury Runaway Bay, Jamaica (cerrado hasta el 1 de mayo).

Para obtener actualizaciones de reubicación antes de los cierres, así como la nueva política de cancelación y modificación de Bahia Principe y actualizaciones sobre nuevas reservas, visite el sitio web de la hotelera.

Barceló Hotel Group ha realizado todos los cambios completamente flexibles para reservas con fechas de llegada hasta el 31 de mayo de 2020. Los huéspedes tienen la opción de cambiar su fecha de reserva para que puedan disfrutar de su estadía dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de check-in.

“Dadas las circunstancias excepcionales, nos gustaría disculparnos por los inconvenientes que esta crisis de salud les está causando a usted o a sus seres queridos”, dijo la compañía. “La salud y el bienestar de nuestros huéspedes y empleados es una prioridad para Barceló Hotel Group”.

Blue Diamond Resorts cerró temporalmente sus hoteles en todo México, América Central y el Caribe, sin fecha de reapertura confirmada en este momento.

A continuación, se presentan los cierres temporales, determinados en función de la salida segura lo antes posible de todos los huéspedes:

Royalton Bavaro: 22 de marzo

Royalton Punta Cana: 19 de marzo

Hideaway at Royalton Punta Cana: 19 de marzo

Grand Memories Punta Cana: 17 de marzo

Grand Memories Splash: 17 de marzo

CHIC Punta Cana: 18 de marzo

Royalton Negril: 20 de marzo

Hideaway at Royalton Negril: 20 de marzo

Grand Lido Negril: 20 de marzo

Royalton Blue Waters: 23 de marzo

Royalton White Sands: 23 de marzo

Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica: 23 de marzo

Royalton Antigua: 25 de marzo

Starfish Jolly Beach: por confirmar

Royalton Granada: 25 de marzo

Royalton Santa Lucía: 28 de marzo

Escondite en Royalton Santa Lucía: 28 de marzo

Mystique Royal St. Lucia: 22 de marzo

Starfish Santa Lucía: 19 de marzo

Royalton Riviera Cancún: 28 de marzo

Hideaway en Royalton Riviera Cancún: 28 de marzo

Royalton Suites Cancún: 20 de marzo

Mystique Blue Holbox: 20 de marzo

Los huéspedes que viajan a cualquiera de sus propiedades y que reservaron directamente pueden reprogramar su viaje sin penalización si se comunican 48 horas antes del check-in original. Además, los huéspedes que no puedan viajar al destino pueden cancelar su reserva existente sin penalizaciones 48 horas antes del check-in.

Para los huéspedes que se dirijan al Club Med Punta Cana, Michès Playa Esmeralda, Sandpiper Bay, Cancún Yucatán, Ixtapa Pacific, Columbus, Turkoise, Caravelle o Buccaneer’s Creek antes del 1 de mayo, su archivo se cancelará automáticamente.

Los archivos también se cancelarán para los huéspedes que se dirijan a Europa, el Mediterráneo, Asia, África o Brasil antes del 1 de mayo, según TravelWeek.

A los huéspedes afectados se les ofrece un crédito de viaje futuro por el 100% de los costos de la tierra, válido para viajar hasta el 30 de abril de 2022 para viajar nuevamente en el complejo de su elección, así como un crédito por el 100% de los vuelos reservados a través de Club Med, aplicable en la misma aerolínea e intransferible.

Para conocer los términos y condiciones completos, así como información sobre estadías a partir del 2 de mayo de 2020 y nuevas reservas, visite el sitio web de la hotelera.

En tanto, Excellence Collection, indicó que dos propiedades, Excellence Punta Cana y Beloved Playa Mujeres, cerraron temporalmente el 20 de marzo, con planes de reabrir el 5 de junio de 2020.

Cualquier reserva actual o futura permanecerá abierta, sin embargo, todos los huéspedes que visiten Excellence Punta Cana durante este período serán alojados en su propiedad hermana cercana, Excellence El Carmen. Del mismo modo, todos los huéspedes reservados en Beloved Playa Mujeres durante dicho período se alojarán en Excellence Playa Mujeres, que se encuentra al lado.

La cadena hotelera dice que irá un paso más allá al ofrecer a los huéspedes afectados una suite que sea equivalente o superior en calidad y valor a la reservada originalmente.

Los huéspedes que ya no puedan viajar en sus fechas originales pueden reprogramar hasta el 22 de diciembre de 2020.

Meliá Hotels International informó que conscientes de que los acontecimientos relacionados con el coronavirus, transfirió a todos los huéspedes que se alojan en cualquiera de las propiedades en República Dominicana su reserva hacia el Paradisus Palma Real.

“Esto involucra a todos los visitantes que lleguen desde el 18 de marzo hasta nuevo aviso”, agregó la cadena en un comunicado.

Asimismo, como resultado actual del impacto de la industria de viaje con COVID-19, han revisado las mejores alternativas disponibles para los huéspedes que se alojan en sus hoteles.

En ese sentido los hoteles involucrados en RD son:

Meliá Caribe Beach

Meliá Punta Cana Beach

Paradisus Punta Cana

The Reserve At Paradisus Punta Cana

The Reserve At Paradisus Palma Real

The Grand Reserve At Paradisus Palma Real

Además la hotelera indicó que desde ahora y hasta día 31 de marzo del 2020 todas las tarifas a la venta son cancelables sin coste. La cancelación puede hacerse entre 1 día y 7 días antes de la fecha de la entrada.

Hard Rock International, también ha cerrado temporalmente ubicaciones selectas de Hard Rock Hotel y Hard Rock Hotel and Casino en los EE. UU. Y en el extranjero.

Los cierres, dice la compañía, apoyarán los esfuerzos locales, estatales e internacionales para mitigar la propagación del virus a través del distanciamiento social. También anunció el cierre temporal de todas las ubicaciones de Hard Rock Café de la compañía en todo el mundo.

En todo el continente americano, Iberostar Hoteles & Resorts generalmente ofrece una política de cancelación gratuita siempre que las reservas se cancelen con 48 a 72 horas de anticipación. La cadena hotelera ha actualizado su política para nuevas reservas realizadas entre el 13 y el 31 de marzo de 2020 para estancias hasta el 30 de junio de 2020.

Los alojamientos en los Estados Unidos, México, República Dominicana, Jamaica y Brasil reservados dentro de esta ventana ahora se pueden cancelar sin cargo hasta 24 horas antes de la llegada.

Iberostar también ha extendido esta política a sus hoteles y resorts en Cuba, que generalmente deben cancelarse cuatro días antes de la llegada. Con la nueva política, las habitaciones reservadas entre el 13 y el 31 de marzo de 2020 para estancias hasta el 30 de junio de 2020 pueden cancelarse sin cargo hasta 24 horas antes de la llegada.

Por otro lado, Lopesan Hotel Group cerró temporalmente el Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino en Punta Cana. El cierre, que entró en vigencia el 22 de marzo, continuará hasta nuevo aviso.

Para dar cabida a los huéspedes afectados, el complejo está eximiendo todas las tarifas de cambio de reserva para viajar hasta el 30 de noviembre de 2020.

Para todos los hoteles de Marriott International en todo el mundo, se han implementado las siguientes políticas:

Para los huéspedes con reservas existentes para cualquier fecha de llegada futura, incluidas las reservas con tarifas prepagas que suelen ser más restrictivas, permitiremos cambios completos o cancelación sin cargo hasta 24 horas antes de la llegada, siempre que el cambio o la cancelación sea realizado antes del 30 de abril de 2020. Tenga en cuenta que cualquier cambio en las reservas existentes estará sujeto a disponibilidad y a cualquier diferencia de tarifas.

Para los huéspedes que realicen nuevas reservas para cualquier fecha de llegada futura, incluidas las reservas con tarifas prepagas, entre hoy y el 30 de abril de 2020, permitiremos que la reserva se cambie o cancele sin cargo hasta 24 horas antes de la fecha de llegada programada. Tenga en cuenta que los cambios en la reserva estarán sujetos a disponibilidad y a cualquier diferencia de tarifas.

Otras hoteleras han implementado un plan semejante, parcial o total, del cierre de sus instalaciones en el país, por lo que cualquier cambio será notificado para que los turistas tengan a disposición las nuevas fechas donde podrán hospedarse y disfrutar de RD como destino turístico cuando pasé todo peligro de la pandemia.

Fuente. arecoa.com