Hilton con nuevo proyecto de 126 habitaciones en La Romana

República Dominicana. Hilton Hotels & Resorts apuesta a continuar sus proyectos de inversión en la República Dominicana, con un nuevo hotel de ciudad en La Romana de 126 habitaciones, orientado al segmento Meetings, incentives, conferencing, exhibitions (MICE) de esta región de la nación caribeña.

Se trata del Hotel Hilton Garden Inn La Romana, estará ubicado en el centro de la ciudad romanense, fortaleciendo de esta manera el destino turístico de la región y la presencia de la marca en el destino La Romana – Bayahibe, ya que estará a unos 25 minutos del Hotel Hilton La Romana, localizado en Bayahibe.

Con este nuevo proyecto, Hilton y los socios accionistas del mismo, dan un espaldarazo al clima de inversión en el país y apuestan por la hotelería de ciudad por la que siempre se han caracterizado por 100 años.

De esta manera suman cuatro proyectos bajo la marca Hilton que se desarrollan en la República Dominicana, siendo los otros, el Hilton Garden Inn de Punta Cana, que se desarrollará en el Downtown Punta Cana, área de mayor desarrollo comercial y de entretenimiento de la región, el Hampton by Hilton Punta Cana Airport and Commercial Center, y el Curio Collection by Hilton Santiago.

Fuente: Infoturdominicano.com