Fun In Guate le apuesta a la recuperación por medio de la promoción del turismo

Guatemala. La emergencia sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19 provocó el cierre del país en marzo pasado. Esto provocó grandes pérdidas a nivel económico y el sector turismo no fue ajeno a la crisis. Ocho meses después estamos empezando con la reactivación económica.

Según el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), se estima que el sector sufrió una caída del 53% en el monto que los guatemaltecos destinan para hacer turismo. Sólo el año pasado, la derrama económica en el sector fue de Q26 mil 437 millones. Y del turismo internacional ni hablar, se espera que se reanude hasta 2021.

Fun In Guate nace con la convicción de ayudar en la recuperación económica de nuestro país por medio de la promoción y el estímulo del turismo. Es una plataforma amigable y moderna en la que se ofertarán destinos turísticos con precios accesibles a todos los bolsillos.

“Hay muchos lugares de Guatemala que son preciosos. Me atrevería a decir que no conocemos ni el 20% de nuestro país”, explica José Juárez, director de Fun In Guate. “Más que ofrecer paquetes turísticos somos el enlace directo entre los tesoros de Guatemala y los visitantes que están en busca de ellos”, agrega.

El portal es intuitivo y fácil de navegar. Está divido en siete regiones, cada una con destinos para todos los gustos. Incluye opciones para personas en busca de promociones de fiesta, así como puntos gastronómicos para ofrecer una experiencia completa y apoyar a los sectores económicos afectados por la pandemia.

Se cuenta con el apoyo del INGUAT, que tiene portales digitales que describen de manera vívida el país. Como complemento, Fun In Guate pone a disposición los canales directos que te llevan a conocer de manera económica esos destinos.

Programa embajadores del turismo

Fun In Guate ofrecerá recomendaciones a través de vivencias reales para evitar el famoso “expectativa vs realidad “, y así generar curiosidad y deseo por conocer Guatemala a través de un portal TODO INCLUIDO.

Nuestros embajadores no son únicamente influencers, sino personajes que han demostrado de manera literal ser “chapines de corazón”. Ellos serán los responsables de dar a conocer las bellezas de nuestro país.

Viajarán a diversas regiones para promocionar su experiencia a través de redes sociales y así estimular el deseo de nacionales y extranjeros por conocer a fondo el país de la eterna primavera. Todo lo que los embajadores publiquen, Fun In Guate lo podrá a disposición del mundo entero a precios accesibles.

Campaña a favor de los afectados por Eta e Iota

Como portal, Fun In Guate ofrece paquetes turísticos canjeables durante cierto tiempo de vigencia. Pero se ha diseñado un plan de capitalización a propietarios de hoteles y destinos turísticos que resultaron afectados por el paso de los fenómenos climáticos. Se promocionarán desde ya, paquetes para viajar a esos lugares cuando ya estén recuperados. Estos no tendrán límite de tiempo para canjearse.

Al momento de vender uno de los mencionados paquetes, el portal trasladará inmediatamente el dinero a los propietarios o responsables del destino turístico. Los compradores tendrán la satisfacción de viajar a un lugar que ayudaron a reconstruir con su visita.

“Ese es el espíritu de Fun In Guate: Que los guatemaltecos apoyemos la recuperación económica de nuestra gente por medio del turismo y que nos unamos en un sentir, ayudando a difundir nuestras bellezas naturales”, asegura Juárez.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe