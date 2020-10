Eligen Hotel dominicano 4to mejor del mundo

República Dominicana. El hotel The Peninsula House, localizado en el pueblo turístico de Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, al noreste de la República Dominicana, ocupa la cuarta posición en The Best Hotels in the World: 2020 Readers’ Choice Awards de la revista especializada Condé Nast Traveler.

La revista lo describe de la siguiente manera: The Peninsula House es un posada familiar en la ladera de la península de Samaná en la República Dominicana con vistas al Atlántico en la distancia.

El diseño colonial victoriano evoca una casa de Charleston del siglo XVIII (está llena de arte ecléctico, incluida una colección de ovejas de madera).

Las hermosas habitaciones en tonos tierra tienen pisos de madera brasileña, antigüedades como baúles de almacenamiento de bambú chino y gabinetes indios, y bañeras de caoba. Disfrute de bebidas en la terraza o diríjase al restaurante de la playa para disfrutar de un almuerzo de mariscos. Está a solo unos kilómetros, y hay un servicio de transporte gratuito, desde el hotel principal.

The Peninsula House que ya ha sido seleccionado en este listado obteniendo el Readers’ Choice Awards de Condé Nast Traveler, debutó a principios de 2008. Este es un hotel de seis elegantes suites que exhiben el estilo global del diseñador Serge Robin y están llenas de sillas Luis XV, alfombras de Turquía tejidas a mano y una colección cosmopolita de objetos de arte (máscaras africanas, marionetas indonesias), artículos de tocador L’Occitane y terrazas privadas con vista al mar.

Condé Nast Traveler indica: “Para nuestra 33ª encuesta anual de los Readers ’Choice Awards, los votantes registrados opinaron sobre sus hoteles favoritos en todo el mundo. Algunas estancias en hoteles son completamente olvidables: comida decente, sábanas estándar y una ubicación en el medio de la carretera. Pero algunos, los recordarás por el resto de tu vida.”

Fuente. Externa