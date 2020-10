El trabajo remoto y los nómadas digitales hacen mella en la industria de la hospitalidad

Antes de la pandemia trabajar desde casa era una opción para algunos. Hoy es la nueva normalidad para trabajos que lo permiten. Los millennials y la generación Z principalmente, aprovechan esta situación para hacer un balance entre su aspiración por viajar y tele trabajar desde donde estén, lo que ha inspirado un nuevo modelo de negocio en hotelería para atender esta demanda que representa el 31.5% de la población global.

Costa Rica. Dicen que hay saber estar. Dos personas que coincidieron en una playa en Costa Rica decidieron hacer negocios juntos, y sin proponérselo se convirtieron en clientes de su propio producto: Selina.

Inspirados en ofrecer una nueva forma de vender hospitalidad (cuartos de hotel) que fuera más de allá de eso, sino que agrega facilidades para los nómadas digitales y generación Z principalmente, fundaron hace seis años, una red de hospitalidad que incluía CoWork, oportunidades para disfrutar el entorno turísticamente y conexión social.

Esta nueva modalidad dentro de la industria hotelera ha sido tan aceptada que en el 2019 la marca Selina estuvo dentro de las 10 mejores empresas innovadoras en América Latina, en la lista anual de Datta Business Innovation.(https://datta.com.ec/articulo/10-empresas-mas-innovadoras-en-latinoamerica)

Una publicación de EY Costa Rica afirma que desde el 2013 el país es ejemplo en teletrabajo, ya que desde ese entonces el 4.25% de los empleados públicos y el 19% de los privados, estaban bajo esta modalidad sin que la productividad sufriera, más bien, era lo contrario, el trabajador ya empezaba a apreciar las ventajas de este sistema laboral. La pandemia sanitaria mundial aceleró la tendencia del trabajo remoto, tanto así que, en un boletín de Casa Presidencial, de marzo del año en curso, se anunció que el 26.8% de los empleados públicos adoptarán esta forma de trabajar, y aunque no hay datos del sector privado, nos atrevemos afirmar que también la cifra subió considerablemente.

¿Por qué estas cifras son importantes para la industria hotelera? Al trabajador remoto que le gusta viajar, y aprovechar que puede cumplir con sus responsabilidades laborales mientras estén conectados desde cualquier lugar, se les conoce como: nómadas digitales. Ellos suelen combinar el trabajo con el gusto por conocer lugares y culturas, viajando. Se sabe que ellos invierten más en experiencias, por eso buscan cuando viajan, una opción de hospedaje acorde al estilo de vida que predican. En fin, son personas que, por ejemplo, quieren surfear en la mañana, poder trabajar en un CoWork durante el día y, por la noche socializar.

Selina tuvo la visión, previo a la pandemia, de crear un modelo de negocio de hospitalidad dirigido a estos nómadas digitales. Modelo novedoso que inició con una propiedad en el 2015 en playa Venao en Panamá y, en menos de una década, ya hay 76 propiedades en 19 países operando en el mundo.

Y la expansión continuará puesto que según los números de Selina para el 2035 se prevé que serán 3 billones de personas las que podrán trabajar remotamente. Es decir, un 1/3 de la población mundial estará compuesta por potenciales nómadas digitales. Vale mencionar que estos números no incluyen el aumento de trabajadores remotos provocados por la COVID-19.

Costa Rica es clave para Selina porque es el país donde más propiedades tiene a nivel global. Los 10 hoteles locales de Selina se ubican en las siguientes zonas turísticas: Jacó, La Fortuna, Manuel Antonio, Monteverde, Nosara, Puerto Viejo, San José, Santa Teresa norte, Santa Teresa Sur y Tamarindo. Además, tienen un Glamping.

En mayo pasado, el Linkedln Workforce Confidence Index publicó que después de la pandemia, y aunque el trabajo remoto no es ajustable para todas las industrias, en las que sí es viable esta tendencia llegó para quedarse, no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo y Costa Rica no será la excepción. Por eso, Selina continuará con su red de hospitalidad dirigida a este tipo de personas que quieren aprovechar el poder trabajar desde cualquier lugar para viajar ya sea interna o internacionalmente. “Este nómada digital ha revolucionado la industria hotelera y Selina se ha ganado un espacio como pionero, por su visión y enfoque en este nicho de mercado”, así lo asegura Megan Kennedy, directora regional de Selina para Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Colombia.

