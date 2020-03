El nuevo y sofisticado DoubleTree by Hilton fusiona el arte y el bienestar

El hotel de 199 habitaciones es la 16ª propiedad de la marca en América Latina.

Colombia. Hilton realizó la apertura de DoubleTree by Hilton Bogotá Salitre AR, un hotel de 199 habitaciones en el famoso sector de Salitre en Bogotá. Propiedad de GRUPO AR y en operación de AR HOTELES, el hotel recientemente renovado es la última incorporación a la creciente cartera de hoteles DoubleTree by Hilton, una de las 17 marcas de clase mundial de Hilton.

Con una ubicación ideal en la capital del país, el exclusivo DoubleTree by Hilton Bogotá Salitre AR se renovó para ofrecer una variedad de experiencias que lo destacan entre los otros hoteles, por sus diseños exclusivos de arquitectura y construcción, además de su circuito hídrico, catalogado como uno de los mejores SPA de Suramérica, con nuevos espacios de relajación para los huéspedes.

El hotel cuenta con acceso conveniente al Centro de Convenciones Corferias y al Centro de Convenciones Ágora, así como a atracciones cercanas, como el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Movistar Arena, el Museo del Oro y el Centro Comercial Gran Estación. El hotel también está a poca distancia en automóvil de la Embajada de los Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional El Dorado.

“Al tiempo que mantiene la calidad y el alojamiento confortable de la marca que los huéspedes de todo el mundo esperan, DoubleTree by Hilton Bogotá Salitre AR también empleará esfuerzos de sostenibilidad y servicio comunitario a través de activaciones en la propiedad, así como alianzas con organizaciones locales, como Fundación AR.”, dijo Natalia Casasbuenas, gerente general, DoubleTree by Hilton Bogotá Salitre AR.

Con un diseño contemporáneo con elementos cómodos, las 199 habitaciones ofrecen vista panorámica de la ciudad y de las montañas cercanas. Esta propiedad también es uno de los pocos hoteles en el área que cuenta con jacuzzis interiores en suites selectas y un circuito Hídrico que incluye:

Piscina lúdica equipada con volcanes de burbujas, chorros en cascada, camas de oxigenación y un jacuzzi.

Duchas con varios niveles de presión y temperaturas.

Pediluvium: Tratamiento de senderos con camino de piedra y borde de río

Flotarium cápsula de agua con sales de Epsom, que simulan la densidad del Mar Muerto

Baño de vapor desintoxicante Hamman

DoubleTree by Hilton es una colección global de rápido crecimiento de más de 580 hoteles de primer nivel y más de 216,000 habitaciones en 46 países. En los últimos 50 años, DoubleTree by Hilton ha mantenido su filosofía de que son los pequeños detalles que hacen una gran diferencia, desde el ofrecimiento de una galleta caliente de chispas de chocolate de bienvenida hasta el servicio a las comunidades que los rodean. Gracias a la dedicación de los miembros de equipo, DoubleTree by Hilton garantiza las mejores experiencias para los huéspedes y continúa siendo un símbolo de comodidad a través de un alojamiento y comodidades contemporáneas, que incluyen experiencias únicas de comida y bebida, gimnasio, centros de negocios y espacios para eventos. Los miembros de Hilton Honors que reservan directamente a través de los canales preferidos de Hilton tienen acceso a beneficios instantáneos. Para hacer reservaciones, los viajeros pueden visitar doubletree.com. Conéctese con DoubleTree by Hilton en Facebook, Twitter, e Instagram. Conozca las últimas novedades de la marca en newsroom.hilton.com/doubletree.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe