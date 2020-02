Conectividad aérea, nuevos productos y el fortalecimiento del turismo interno marcaron logros del rubro en 2019

Honduras. La industria turística inicia el 2020 con importantes logros y avances obtenidos a lo largo del pasado año, gracias a la promoción y demás acciones que el Gobierno de la Republica junto a la empresa privada realizaron, para poner en valor el potencial turístico de Honduras, para convertirla en el destino referente en la Región Centroamericana.

Todos estos logros han sido posibles gracias al apoyo del presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández, quien declaró al turismo como prioridad nacional, promoviendo la creación de incentivos crediticios y fiscales, como la apertura de programas de financiamiento para los pequeños y medianos empresarios, fomentando el emprendimiento turístico, además de otros beneficios para el crecimiento y expansión de las grandes empresas.

En este contexto, los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional de Palmerola, que se espera empiece a operar en 2021, permitiendo la entrada de nuevas aerolíneas con rutas de vuelo de corto, mediano y largo alcance, proporcionando al turismo una nueva puerta de entrada a Honduras, impulsando aún más el desarrollo de este sector. Además, la certificación internacional del Aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), se traduce en mayor inversión de empresas aéreas y más generación de empleo.

Sumado a esto, nueva aerolínea West Jet, procedente de Toronto, Canadá que arribó al país a partir del 15 de diciembre de 2019, ofrecerá durante la época de invierno la posibilidad de incrementar el flujo de visitantes de América del Norte.

Debido a la gran demanda que ha tenido Air Europa con sus vuelos directos desde Madrid a San Pedro Sula y viceversa, inauguró una segunda frecuencia que comenzó a operar todos los martes desde el pasado 5 de noviembre, los que conectan a Honduras con 20 destinos europeos y con una red de más de 1000 canales de venta de esta forma aumentar el turismo receptivo desde el mercado europeo.

En materia de turismo de cruceros, este se ha fortalecido con la llegada de nuevas compañías a la isla de Roatán como el mejor destino para la industria a nivel del área. Punto que se demuestra con la llegada a Roatán de los tres cruceros más grandes del mundo como: “Harmony of the Seas”, “Allure of the Seas” y “Symphony of the Seas” con cerca de 8 mil personas cada uno.

Lo anterior convierte a Honduras en el país líder en llegada de cruceros en la región centroamericana; obteniendo un ingreso de más de 1.2 millones de cruceristas en 2018, que representó un aumento del 17.1%; que le permite competir fuertemente con otros destinos del Caribe.

Turismo Interno

En igual forma se obtuvieron importantes logros en el turismo interno, como la implementación del programa “Pueblos con Encanto” el cual busca la puesta en valor de estos destinos mediante un convenio con la Asociación de Municipios de Honduras, iniciando la primera etapa con el nombramiento de 13 municipios, lo cual ha contribuido a que los hondureños se interesen por conocer los atributos de estas comunidades.

El programa Identifica y valoriza las expresiones culturales y las prácticas sostenibles que caracterizan a un pueblo, para vincularlo con la actividad turística. Otro de los nuevos productos turísticos son los Distritos Turísticos que son un conjunto de pueblos y localidades con alto potencial turístico, que se han unido para desarrollar y potenciar sus atractivos así atraer más turistas a cada zona ofreciendo una experiencia diferente al visitante, en la actualidad hay cuatro distritos turísticos creados, Joya de los Lagos, Distrito Turístico del Sol, Distrito Valles y Montañas y el Distrito Turísticos Lenca Maya.

Del mismo modo se ha invertido mucho en el mejoramiento y creación de carreteras con más de 7 mil kilómetros de vías de primera clase, en tres corredores logísticos que conectan a la capital con las zonas turísticas del país, para ofrecer a los visitantes una forma más rápido y expedita para llegar a su destino.

El turismo es prioridad nacional por lo que se han venido creando las condiciones para impulsar el rubro con mejor infraestructura, seguridad, además de financiamiento a creación de capacidades locales y de bienestar para las comunidades.

Fuente. IHT