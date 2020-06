Con capacitaciones ICT refuerza segmento de bienestar para atraer turismo nacional

Costa Rica. Tres cursos gratuitos impartidos por expertos y consultores internacionales en turismo de bienestar serán el plato fuerte esta semana en la plataforma digital ICT Capacita. El objetivo es generar nuevas ideas de negocio, mejorar las actuales, dar consejos y recomendaciones al empresariado interesado en este segmento del mercado turístico.

Durante los últimos años Costa Rica ha realizado esfuerzos por posicionarse como un destino único para disfrutar del turismo de bienestar al estilo “Wellness Pura Vida” y, precisamente, la reconexión con la naturaleza, la búsqueda de lo esencial y recargar las baterías aportando a la salud mental serán atractivos para los turistas nacionales que empiezan a movilizarse, así como para los internacionales cuando puedan regresar a nuestro país.

Los cursos, organizados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) estarán disponibles a partir de este martes en la plataforma ictcapacita.go.cr. El ciclo charlas en inglés y en español está conformada por una serie de 11 vídeos con información actualizada de expertos con contenidos que incluyen desde los principios básicos del Wellness, los recursos de bienestar disponibles de Costa Rica, estrategias de promoción, una pincelada sobre el mercado europeo y estadounidense, el diseño de experiencias y productos, la maximización de los recursos, la sistematización de tareas (SOP para spa) y la diferencia entre el spa y el Wellness.

Los expertos internacionales que brindarán contenidos exclusivos para ICT Capacita durante esta semana incluyen a Lászlo Puczkó, Director Asociado de la empresa consultora en turismo de bienestar Resources for Leisure Assets. En una serie de webinars temáticos en vídeo, Puczkó desarrollará como eje temático principal el curso Wellness Tourism Strategy. Otro de los capacitadores es César Tejedor experto de la empresa Massage Around The Worl. Lynn Curry, representante de la empresa Resourses for Leisure Assets, compartirá una ponencia virtual en dos módulos titulada Spa Design and Spa Feasibility y Financials (Diseños de Spa, Viabilidad y Finanzas.)

Según Melissa Tencio, encargada de la estrategia de Wellness Pura Vida del ICT, “en estos momentos de crisis debemos aprovechar más el potencial profesional, la infraestructura turística y natural de nuestro país para darle un valor agregado y diferenciador a la oferta actual”. Tencio agregó que la institución desea contribuir al fortalecimiento de este segmento para posicionar a Costa Rica como un destino integral que mezcla el bienestar, la naturaleza y la aventura con experiencias únicas.

Para complementar esta semana dedicada al turismo de bienestar, también se realizarán las capacitaciones de los dos protocolos sanitarios para la prevencion del COVID-19, generados en conjunto sector público y privado. El miércoles 10 de junio se impartirá la capacitación del Protocolo de Actividades de Turismo de Bienestar y Spas.

La semana temática concluirá el viernes 12 de junio a las 10 a.m. con la capacitación correspondiente al Protocolo de Actividades de Turismo de Bienestar y Termales a las 10 a.m..

Link de la Plataforma ICT Capacita: https://ictcapacita.go.cr/.

Fuente. ICT