Cocina Segura reforzará bioseguridad en el sector gastronómico y turístico

Costa Rica. Con el objetivo de capacitar a chefs y cocineros para prevenir el contagio de la COVID-19 durante la preparación de servicios de alimentos y bebidas, la Asociación Nacional de Chef de Costa Rica (ANCH), con el apoyo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Ministerio de Agricultura y Ganadería y asociaciones internacionales, presentó el proyecto “Cocina Segura”.

“Cocina Segura”, que utiliza como base herramientas de control alineadas con la normativa vigente de WorldChef Latinoamérica, pretende robustecer las prácticas de higiene e inocuidad alimentaria por parte de colaboradores, profesionales de las artes culinarias, servidores gastronómicos, empresarios y emprendedores, garantizando la producción y entrega de alimentos y bebidas bio seguros.

Los cuatro objetivos de “Cocina Segura” son:

Explicar la importancia de “Cocina Segura” para los servicios de alimentación en apego a los protocolos establecidos. Identificar las responsabilidades de la administración y del personal para el cumplimiento de los lineamientos y protocolos del ICT. Explicar el procedimiento de limpieza y desinfección de las áreas generales de la cocina. Aplicar las medidas en la atención al cliente para la prevención de contagios de COVID-19.

“Apoyamos el proyecto porque nuestro compromiso es convertir a Costa Rica en el destino más seguro para vacacionar pese a la pandemia de COVID-19 y esto pasa por implementar protocolos de primer nivel”, señaló Gustavo J. Segura, ministro rector de Turismo.“La seguridad en la preparación de alimentos y bebidas garantiza la reactivación de restaurantes, el trabajo de los chefs y por supuesto la seguridad y confianza de la clientela”, agregó el jerarca.

Carlos Rodríguez, vicepresidente de ANCH, manifestó que el protocolo “Cocina Segura” se diseñó utilizando el mismo idioma del gremio de chefs y buscando que la Asociación que los agrupa sea actor activo y fundamental en la reconstrucción de la economía.

“La bioseguridad indispensable para generar confianza en el comensal, tanto nacional como extranjero, lo que a su vez generará estabilidad laboral y oportunidades de empleo que tanto necesitamos como país y, sobre todo, en el sector de gastronomía que se ha visto seriamente afectado”, dijo Rodríguez.

Para alcanzar los objetivos planteados por “Cocina Segura”, el ICT facilitará la plataforma virtual ICT Capacita como herramienta formativa y la ANCH otorgará un certificado de participación a los chefs. El certificado llevará el respaldo de la Asociación de Chefs, del ICT, el MAG, World Association of Chefs Societies y Organization of Gastronomic Association of the Americas and Caribe. Las capacitaciones iniciarían este año.

El lanzamiento del protocolo se dio en la sede de la ANCH en San José con un cooking show de cocina segura protagonizado por el chef Roberth Guillén, quien preparó un platillo picadillo de papaya verde. También hubo degustación de otras recetas locales y regionales de nuestro país.

Fuente. ICT