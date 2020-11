Ciudad de Santo Domingo y sus atractivos

República Dominicana. La ciudad de Santo Domingo fue calificada en el 2018 como una de las ciudades más amigables del mundo en los premios a la elección del lector “Reader’s Choice Awards 2018” de la revista Conde Nast Traveler. Por eso, cuando visite la ciudad Santo Domingo, fundada el 4 de Agosto de 1496 por Bartolomé Colón en la parte oriental del Río Ozama y bañada por el Mar Caribe, no debe dejar de hacer un tour por la Ciudad Colonial. Una zona que tiene impresionantes edificaciones que datan del siglo XVI, incluyendo casas e iglesias que reflejan el estilo arquitectónico del período renacentista.

Los edificios coloniales más importantes incluyen a la Catedral Primada de América, el Alcázar de Colón, la que fuera una vez residencia de Don Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón quien fue Virrey de la colonia y de Doña María de Toledo, su esposa; las Ruinas de San Francisco es conocer un de las espectaculares obras de Nicolás de Ovando,

iniciada construcción con la llegada de los padres franciscanos, en1508. Fue el primer monasterio del Nuevo Mundo, y hoy día sirve como escenario para el toque de queda de todos los domingos, con el grupo Bonyé y su fiesta de la cultura musical dominicana.

El Museo de las Casas Reales; el Parque Colón, donde podrá hacer un alto y tomarse un rico café dominicano; la Fortaleza Ozama, la más antigua fortaleza en América; el Panteón Nacional; y la Iglesia del Convento Dominico, el primer convento en América. No debe dejar de pasear por la famosa Calle el Conde, una vía peatonal con tiendas, gift shops y restaurantes; por el Mercado Modelo, ubicado en la avenida Mella; por la calle Isabel La Católica. Caminar por la avenida George Washington, más bien conocida como El Malecón de la ciudad, con el hermoso Mar Caribe de contraste y toda una concentración de los grandes y excelentes cadenas de hoteles. La ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, es una de esas ciudades que al describirlas nos quedamos cortos. Es la ciudad del Nuevo Mundo donde todo empezó, una metrópoli de grandes eventos y de entretenimiento. Es cosmopolita, vanguardista, pero sobre todo es una ciudad con mucha vida y un encanto especial.

Aquí se combina lo sofisticado del mundo moderno con lo colonial. Es una ciudad con una oferta gastronómica envidiable, una vibrante vida nocturna, incontables opciones de compras, por lo que hace a este destino caribeño una experiencia inolvidable y diferente.

Debemos resaltar que Santo Domingo fue proclamada por la UNESCO como «Patrimonio de la Humanidad» en el 1992, dado a que es poseedora de las primacías de América entre las que se destacan: la primera Catedral, las primeras edificaciones como el Fuerte Militar (Fortaleza Ozama), el Monasterio, el Hospital, la Universidad, el Palacio de Gobierno y las primeras calles adoquinadas que se construyeron en el Nuevo Mundo.

Es una urbe que evoca el romanticismo de épocas pasadas, fachadas de piedra, pequeños cafés y bares en el casco histórico de la ciudad. Una ciudad que huele y sabe a trópico en cada esquina, de gente amable, feliz, hospitalaria, que contagia con su calor y sonrisas a todo aquel que la visita.

Uno de los mejores secretos por descubrir en la ciudad de Santo Domingo es su exquisita gastronomía caribeña, producto de la fusión de diferentes mezclas culturales como son la cocina española, la africana y la cocina autóctona, que ha dado esa riqueza y variedad en cada plato.

No podemos obviar que como destino turístico que es, cuenta con una amplia oferta de restaurantes, desde italianos, hasta asiáticos, cocina africana, fusión internacional, francés, mediterránea, cocina mexicana y otros tipos de cocina de otras latitudes, pero la que más destaca por encima de todas es sin lugar a dudas la cocina criolla.

CULTURA

Es en Santo Domingo donde también encontramos una ciudad de pura y constante movida. Si es amante del arte y la cultura, debe visitar la Plaza de la Cultura donde se encuentran los museos de Historia y Geografía, dedicados a la historia dominicana desde antes del descubrimiento y hasta tiempos contemporáneos; Museo de Arte Moderno, posee las obras más destacadas de los precursores de la plástica dominicana, a partir de la Independencia Nacional en 1844 hasta las producidas por artistas contemporáneos; y el Museo del Hombre Dominicano.

MUY CERCA DE LA PLAYA

En Santo Domingo hay de todo y para todos. Si es de los que les gusta disfrutar de la playa, pues les cuento que Boca Chica es la playa más popular y cercana a la capital. Se encuentra a unos 25 minutos de la ciudad. Durante muchos años y hasta el día de hoy Boca Chica ha sido la playa de todos los dominicanos residentes en la Capital. También está la playa de Juan Dolio ubicada a 35 minutos del centro de la ciudad de Santo Domingo, justo al norte de Boca Chica; y la playa la Caleta ubicada al lado de la costa de Boca Chica. La Caleta es una excelente opción para los amantes del submarinismo y el buceo.

PROTOCOLOSPROTOCOLOS DEDE SALUDSALUD PARAPARA LOSLOS VIAJEROSVIAJEROS

• Requisitos de ingreso: Los viajeros que visiten República Dominicana ya no necesitan proporcionar una prueba PCR o COVID-19 negativa a su llegada. En cambio, los aeropuertos y otros puertos de entrada administrarán una prueba de aliento rápida y aleatoria a entre el 3% y el 10% de los pasajeros y todos aquellos que presenten síntomas a su llegada. Todos los pasajeros también deberán realizar un control de temperatura. Los pasajeros que presenten síntomas o cuyos resultados de análisis sean positivos serán aislados y atendidos en lugares autorizados. Antes del viaje, los viajeros deben confirmar con su aerolínea y el aeropuerto de origen con respecto a cualquier prueba u otros requisitos relacionados para los vuelos entrantes a República Dominicana, o los requisitos necesarios al regresar a su país de origen.

• Plan de Asistencia al Viajero: A todos los turistas internacionales que lleguen en vuelos comerciales y visiten un hotel se les otorgará un plan de asistencia de viajes temporal y gratuito durante el proceso de registro en el hotel, que incluirá cobertura para emergencias en caso de infección o exposición al COVID-19 mientras estén en el país. La cobertura incluye atención médica por especialistas, traslados médicos, traslado de un familiar, exención de penalización por cambios de pasaje aéreo, hospedaje por estadías prolongadas y más. Este seguro se proporcionará sin costo a los visitantes que lleguen antes del 31 de diciembre de 2020 y será pagado en un 100% por el Gobierno dominicano. Para obtener la cobertura del plan de asistencia, el turista debe ingresar al país exclusivamente por vía aérea y solo aplica para los que se alojen en un hotel. Para obtener más información o para recibir asistencia en el país en caso de exposición, comuníquese con la Línea de Asistencia de Seguros Reservas llamando al +1 809 476 3232 para que un representante pueda determinar el curso de acción apropiado caso por caso. • Declaración Jurada de Salud del Viajero: Como parte de los formularios de migración y aduanas proporcionados por la aerolínea y por las autoridades dominicanas, los pasajeros deberán completar y presentar una Declaración Jurada de Salud del Viajero. Por medio de este formulario, los pasajeros declaran no haber sentido ningún síntoma relacionado al COVID-19 en las últimas 72 horas y proporcionan datos de contacto para los próximos 30 días.

• Distanciamiento social: Las terminales del aeropuerto han establecido normativas que requieren el distanciamiento social, así como el uso obligatorio de mascarillas para empleados y pasajeros. Afuera de los aeropuertos, se requiere un distanciamiento social de al menos 6.5 pies (2 metros) y el uso de mascarillas en todos los lugares públicos. Los lugares incluyen, pero no se limitan a, dentro de áreas comerciales interiores y exteriores, mientras se usa el transporte público, cuando se busca atención médica dentro de un hospital o clínica, entre otros. También se requiere distanciamiento social en la playa y en las áreas de piscinas y jacuzzis. El tamaño máximo permitido de un grupo es de 10 personas. Las mascarillas faciales son opcionales para los adultos en el área de la playa y no se recomiendan para los niños. Todo el equipo, incluidos chalecos salvavidas, snorkel, kayaks, botes a pedales, etc., será desinfectado después de cada uso. Comuníquese con su hotel, restaurante preferido u operador turístico para obtener detalles específicos sobre sus protocolos.

Fuente. Externa/ Mitur