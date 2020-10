Blue Diamond Resorts continúa la reapertura de sus hoteles en Cuba

Cuba. Luego de un amplio proceso de renovación, reabrieron sus puertas al turismo internacional hoteles emblemáticos de la cadena como el Royalton Hicacos y Memories Jibacoa, en Varadero y Jibacoa respectivamente, reporta la televisión cubana.

Grand Memories Varadero y Sanctuary Gran Memories Varadero recibirán turistas extranjeros nuevamente a partir del 1 de noviembre.

Un día después, reabren el Royalton el Grand Memories Cayo Santa María y Sanctuary Cayo Santa María. El hotel insiginia de la cadena en ese polo turístico, el Royalton Cayo Santa María reinicia operaciones el 9 de noviembre, añade la información.

Esas instalaciones se sumarán a los hoteles Memories Flamenco y Memories Caribe en Cayo Coco, reabiertos desde el pasado 4 de septiembre y reciben una importante cuota del mercado canadiense en ese polo turístico perteneciente al archipiélago Jardines del Rey.

Blue Diamod Resorts garantiza estrictos protocolos higiénico sanitarios para unas vacaciones seguras.

Como novedad, para la temporada invernal 2020-2021, la cadena hotelera anuncia la incorporación de una nueva marca con la apertura en Varadero del hotel boutique Mysqtique Casa Perla by Royalton, de 10 habitaciones con servicio de mayordomía y otras prestaciones de alto estándar que corresponden al segmento de negocios.

Son varios los reconocimientos recibidos por las instalaciones de la compañía este año. El Royalton Hicacos fue galardonado por los premios Best in the Best 2020, y se incluye en la selecta lista de los 25 mejores Todo Incluido del Caribe. Otros siete inmuebles han merecido el premio Travellers´ Choice que otorga la web Trip Advisor.

Blue Diamond Resorts es la segunda cadena extranjera en Cuba por concepto de administración de habitaciones: unas 8500 en 21 productos hoteleros, lo que demuestra su apuesta por el destino en el que ya cumplen 10 años de operaciones.

Fuente: TTC Travel Trade Caribbean.