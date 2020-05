Barceló Hotel Group lanza We Care About You en la reapertura PostCovid

Soluciones tecnológicas, gestión de aforos y desinfección continua de zonas comunes son algunas de las medidas que contempla el programa para garantizar con seguridad la mejor experiencia de cliente, prioridad de la compañía en sus casi 90 años de historia

España. Barceló Hotel Group lanza We Care About You, un plan de medidas post-Covid para reforzar la protección de sus clientes, empleados y proveedores mediante protocolos de seguridad, salud e higiene en las reaperturas de sus hoteles.

Se trata de una iniciativa basada en las recomendaciones de salud y seguridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las autoridades competentes de cada país. Un plan que estará en constante adaptación al contexto sanitario local con el fin de ofrecer la máxima seguridad manteniendo el foco en que los huéspedes puedan disfrutar de la mejor experiencia durante su estancia. Una prioridad para Barceló Hotel Group en sus casi 90 años de historia.

We Care About You incluye una serie de estándares y protocolos adicionales a todas las medidas de seguridad y protección que la compañía tenía integradas en sus protocolos habituales para ofrecer la mayor tranquilidad y seguridad a clientes y colaboradores. El programa contempla medidas enfocadas en la sanitización y desinfección de habitaciones y zonas comunes, la tecnología como apoyo a la protección, así como nuevos protocolos específicos en áreas de restauración y resto de servicios que ofrecen los hoteles.

Para su creación, la cadena ha constituido una Comisión Técnica interna que cuenta con el asesoramiento de profesionales con experiencia en otros países afectados por diversas epidemias y de sus colaboradores habituales en materia de seguridad sanitaria.

Check in con el móvil y apertura de habitaciones contactless:

Una de las medidas que el grupo tiene previsto reforzar en la reapertura de hoteles es el uso de la tecnología como apoyo a la protección. Para ello, se digitalizarán numerosos procesos que, además de mejorar la experiencia del cliente, permitirá al huésped gestionar determinados aspectos de su estancia, minimizando el contacto entre personas siempre que sea posible.

El objetivo es que el huésped pueda utilizar la app de Barceló Hotel Group desde su propio dispositivo móvil para completar el check in y el check out sin pasar por recepción, abrir la puerta de su habitación, solicitar servicios ofrecidos por el hotel, buscar información sobre el establecimiento reduciendo el uso de papel, e incluso manejar la domótica de su habitación para abrir cortinas o encender luces minimizando el contacto, en los hoteles que lo permitan.

Protocolos reforzados de seguridad e higiene verificados periódicamente:

Barceló Hotel Group está valorando incorporar a los hoteles la figura del higienista, persona responsable de la aplicación de estrictos protocolos de limpieza con desinfectantes de grado hospitalario y procedimientos de desinfección por vía aérea para zonas de difícil acceso. Se reforzarán los protocolos de ventilación constante con aire natural y se llevarán a cabo ajustes de climatización, minimizando la velocidad del aire y reorientando las salidas. Además, la cadena prevé disponer de estaciones con gel hidroalcohólico, guantes desechables y toallitas desinfectantes en zonas comunes.

En lo que se refiere a prácticas específicas en las zonas de restauración, se continuará ofreciendo el servicio de restaurante tomando medidas específicas de gestión de aforos como la definición de un protocolo de seating y la ampliación de horarios para evitar aglomeraciones. Se tomarán medidas adicionales como la reducción de elementos decorativos y cartas, así como la desinfección de vajillas y cuberterías. También seguirán operando los buffets en modalidad asistida, con medidas de seguridad para evitar la manipulación de alimentos y superficies de alto contacto por parte de los clientes.

Asimismo, el room service se servirá con materiales desechables sostenibles, y se ofrecerá la modalidad ‘Grab & go’ permitiendo solicitar comida a través de la aplicación móvil.

Para los servicios de ocio y entretenimiento, se adaptará específicamente la oferta para cumplir con las nuevas medidas de higiene, potenciando los kits individuales de materiales para las actividades en grupo de adultos y niños, gestión de aforos y medidas específicas para garantizar la seguridad, citas espaciadas en los servicios wellness y definición de rutas de acceso y salida a las zonas de aguas para evitar aglomeraciones.

Barceló Hotel Group tiene previsto eliminar barreras y puertas para facilitar el tránsito y reforzar la señalización para que los huéspedes mantengan la distancia mínima recomendada. Todos los empleados tendrán a su disposición equipos de protección que utilizarán siempre según las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Todos estos procedimientos serán verificados por auditorías periódicas llevadas a cabo por parte de empresas externas reconocidas a nivel internacional (BIO9000, Biolinea y Biolab para los hoteles de Europa, África y Asia; y Cristal International para los hoteles de América Latina).

Estas medidas pretenden garantizar un entorno de trabajo seguro para los empleados y proveedores de la cadena hotelera, así como ofrecer una experiencia que responda a las necesidades actuales de sus clientes y cumpla con el principal objetivo de Barceló Hotel Group: hacer que los huéspedes se sientan mejor, y más seguros, que en casa.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe