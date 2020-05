Barceló Hotel Group celebra su convención anual de directivos de EMEA

A pesar de las restricciones a la movilidad consecuencia de la pandemia COVID 19, Barceló Hotel Group ha decidido seguir adelante con la celebración de la XIX edición de su reunión anual de directores, en la que han participado por vía telemática 160 ejecutivos de todos los países de Europa, Cuenca Mediterránea y Oriente Medio en los que el grupo está presente

España. Barceló Hotel Group acaba de celebrar su XIX Convención Anual de Directores de EMEA (Europa, Cuenca Mediterránea y Oriente Medio) donde han participado telemáticamente 160 ejecutivos del grupo de 12 países diferentes. La Convención estaba previsto celebrarla en Estambul (Turquía), destino estratégico para el grupo donde está presente desde 2004 y actualmente gestiona 3 hoteles. Pero las limitaciones de la pandemia generada por la COVID 19 no han impedido que la cadena hotelera pudiera organizar su encuentro anual de directivos para hacer balance de la situación actual y trabajar en los planes de futuro de la compañía.

La convención fue inaugurada por el CEO de Barceló Hotel Group para EMEA, Raúl González quien hizo un análisis del impacto de la pandemia en el sector turístico a nivel mundial, agradeció el esfuerzo realizado por el equipo en la gestión de la crisis y les animó a trabajar con ilusión y entusiasmo en un plan de acción para salir reforzados en la reapertura, cuando las condiciones lo permitan.

El encuentro contó con la ponencia externa del CEO de BBVA, Onur Genç, para compartir su visión sobre el impacto del COVID-19 en las empresas. Durante su intervención, Onur Genç destacó las fortalezas y ventajas competitivas del sector hotelero, señalando que “compañías como Barceló Hotel Group han diversificado en los últimos años su negocio expandiéndose geográficamente, lo cual es positivo dado que ésta es una crisis sistémica que tendrá diferentes impactos en cada una de las geografías”, explicó. “Sin duda, esto es un gran shock para el sector turístico, pero éste es un negocio que consiste en hacer felices a las personas o hacer que las personas se sientan en casa. Precisamente en esta situación que estamos viviendo, la gente tiene la necesidad desconectar y salir de vacaciones. Esto podría aliviar algo el impacto en el sector.”

Los directivos de Barceló Hotel Group también tuvieron la oportunidad de escuchar a ejecutivos de grupos hoteleros en Asia como Peter Borer y Gareth Roberts, COO y Senior Vice President Operations de The Hongkong & Shanghai Hotels Limited y The Peninsula Hotel, respectivamente; Alejandro Bernabé Navarro, Director Gerente del hotel Four Seasons en Seúl (Corea del Sur) y James Zhao, director de Desarrollo Comercial de Barceló en Betterwood, el socio local con el que la cadena está expandiendo su franquicia en Asia.

Todo ellos han compartido algunas de las medidas y protocolos que está aplicando el sector hotelero en Asia para hacer frente a la COVID 19, y cómo se va reactivando gradualmente la demanda a medida que se van reduciendo las restricciones de movilidad y recuperando la confianza de los clientes por volver a viajar.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe