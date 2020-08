Assist Card: Lo que debes saber para adquirir una asistencia al viajero

Guatemala. Con el pasar del tiempo, el turismo finalmente está dando sus primeras señales de recuperación y de a poco, algunos países comienzan a reabrir sus fronteras fluviales, terrestres y aéreas para recibir turistas y así reactivar este sector. Una de las principales preocupaciones de los viajeros es que, si bien hay avances sobre el desarrollo de una vacuna o tratamiento contra el COVID-19, aún no hay una fecha clara para su distribución, y por esto viajar con una asistencia médica en esta nueva normalidad del turismo será más necesario que nunca. Algunas naciones han contemplado, incluso, hacer de ésta un requisito para el ingreso y permanencia en el país.

En línea con esta realidad, ASSIST CARD, la empresa líder mundial en asistencia integral al viajero, presenta algunas sugerencias fundamentales para poder viajar seguro en este nuevo mundo post-confinamiento, ya que adquirir una asistencia de viajes estará ahora, más que nunca, entre las prioridades de cualquier viajero. Sin embargo, no todas las compañías ofrecen los mismos servicios y, en este sentido, es importante tener algunas consideraciones al momento de escoger un proveedor en particular.

•Asistencia médica por COVID-19: la mayoría de las asistencias excluye la atención en caso de pandemia. Por desgracia, muchos turistas solo descubrieron esto cuando ya estaban en viaje. Así que la primera recomendación es averiguar si la compañía contratada lo cubre en caso de tener diagnóstico positivo por coronavirus. Pero esté atento, ya que algunas empresas aseguran una cobertura, pero solo es efectiva para bajos montos o para la primera atención médica y eso quiere decir que, si el diagnóstico fuera positivo, la asistencia sería interrumpida y que no cubren gastos extras. Es clave, buscar una compañía que le otorgue asistencia médica hasta el tope de cobertura del producto contratado.

•Asistencia integral ante imprevistos no médicos: Es importante además que el proveedor contemple también aquellos imprevistos no médicos que pueden alterar la planificación de un viaje, en caso de un diagnóstico positivo por COVID-19 del titular o incluso de su acompañante. En este sentido, ASSIST CARD lanzó recientemente COVID EXTRA, que viene a complementarse con la atención médica y cubre aquellos inconvenientes no médicos que pueden presentarte antes o incluso durante el viaje. De esta forma, el cliente se asegura de contar con el beneficio de cancelación total por verse imposibilitados a viajar, reembolso de varios de sus gastos no gozados como pueden ser las excursiones, eventos y/o espectáculos contratados con anterioridad, entre otros.

•Telemedicina: antes de contratar un plan, verifique si la asistencia de viaje ofrece consultas por telemedicina. La gran mayoría de estas empresas tienen como protocolo recomendarle al paciente que se acerque a un hospital y, en esta coyuntura, visitar una sala de urgencias para un control por fiebre o dolor de cabeza es un verdadero riesgo, que puede ser evitado. Como más del 85% de las asistencias médicas son de baja complejidad, la consulta con un médico por videoconferencia pasa a ser un arma importante en la prevención de la COVID-19, además de que colabora a no saturar los sistemas de salud.

•Asistencia de viaje nacional: incluso si el cliente cuenta con un plan de salud local, es importante que contrate una cobertura para viajes dentro del país. Vale la pena recordar que la asistencia integral de viajes ofrece algunas coberturas que no todos los planes de salud contemplan. Por ejemplo, que se tengan beneficios como localización y/o reembolso por pérdida de equipaje para viajeros aéreos o para los viajes en vehículo particular, servicios de reembolso por traslado a ciudad de origen y/o destino o incluso los gastos de un conductor reemplazante en caso de accidente o enfermedad.

•Tarjeta de crédito: es importante que tenga en cuenta que las asistencias ofrecidas por las tarjetas de crédito poseen varias restricciones, por eso se recomienda prestar atención a lo siguiente:

Consulte los beneficios y/o servicios de asistencias a los que tiene acceso, ya que estos varían según el banco, la franquicia y la categoría de su tarjeta. En muchos casos, es necesario pagar un deducible por evento. Confirme si la cobertura incluye tratamientos o internaciones por coronavirus. La mayoría no lo hace. Verifique cuál es el valor de la cobertura médica, ya que en la mayoría de los casos está limitada a unos USD 25.000 o USD 30.000, y estas cantidades son insuficientes para periodos largos de internación o tratamientos complejos. La mayoría de las coberturas funcionan mediante la modalidad de reembolso y obligan al viajero a pagar dinero de su bolsillo para cubrir medicamentos o gastos hospitalarios, lo cual es complejo, debido a que normalmente no se cuenta con el presupuesto y los procesos de reembolso toman tiempo. Las asistencias son válidas solo si la compra de pasaje aéreo es realizada con la tarjeta de crédito e, incluso así, en la mayoría de los casos cubren solamente al titular y no se extiende para acompañantes. Es importante también que se consulte acerca de los canales de atención, disponibilidad horaria, idiomas y proceso acompañamiento en caso de cualquier incidente.

•Coberturas médicas superiores a los USD 60.000: antes de la pandemia, la asistencia de viajes se seleccionaba teniendo en cuenta el precio. Y para economizar, muchos pasajeros elegían opciones con coberturas médicas bajas, de apenas USD15.000 o USD 30.000. El coronavirus cambió radicalmente esta realidad. Por lo tanto, para asegurar un viaje tranquilo se recomiendan las asistencias con USD 150.000 o USD 200.000 de cobertura.

Alexia Keglevich, CEO Global de ASSIST CARD comentó: “Viajar con una asistencia integral al viajero significa estar protegido contra todo tipo de accidentes médicos e imprevistos como pérdida de equipaje o documentos, cancelación de vuelos y acompañamiento en procesos legales y daños a terceros. ASSIST CARD contempla todos estos escenarios y ha incluido situaciones como el coronavirus en su portafolio, reflejando su adaptación y respuesta a las nuevas necesidades de los viajeros”.

A la hora de viajar, los guatemaltecos generalmente no contemplan en su itinerario dificultades médicas o inconvenientes de otra índole, que pueden generar gastos adicionales y opacar el viaje. Por esa razón, antes de viajar, los cafeteros deben conocer las condiciones del lugar, el clima y actividades que van a desarrollar, para adquirir así una asistencia integral, que cubra todas sus necesidades. Igualmente, se recomienda que los próximos turistas, antes de comprar cualquier tipo de producto, puedan verificar y comparar montos de cobertura, beneficios adicionales, experiencia y reconocimiento de la compañía en el sector, con el fin de escoger la mejor opción y disfrutar sin preocupaciones de su viaje.

