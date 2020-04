Agencias ven en la pandemia una oportunidad para hacer cambios

México. Durante su participación en una video conferencia organizada por Incubatur bajo el tema El Turismo que viene ¿En dónde estamos?, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Eduardo Paniagua, manifestó que esta pandemia esta siendo la oportunidad para llevar a cabo en la industria esos cambios que no se atrevían a hacer, para utilizar nuevas herramientas de trabajo y explorar nuevos nichos de mercado. “Estábamos en nuestra zona de confort y no nos queríamos mover”.

Paniagua aseguró que se deben buscar oportunidades ante esta situación y refirió que el turismo religioso será una de las actividades que primero se reactivará, pues muchas personas visitarán iglesias y centros religiosos una vez que esto termine, por lo que en AMAV buscarán ofrecer este tipo de programas, como el que ya manejaban de los Grandes Cristos de México. El presidente de AMAV destacó que hay que estar preparados y entender para donde va la gente, y no pensar que esto va a durar tres meses, por lo que hay que empezar a trabajar y hacer promoción.

Otro nicho que prevé sea uno de los primeros en recuperarse es el de Negocios y Convenciones, el cual buscará los viajes más para integración que para trabajo, pues las compañías comenzarán a experimentar con las video conferencias, las cuales resultan más económicas y para muchos más productivas.

Por su parte, José Ángel Rebolledo Díaz, director de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, destacó que con esta crisis el que no quiera entender que el mundo va a cambiar, y va a ser un nuevo paradigma de vida, de negocio, de educación y de capacitación, se va a quedar atrás. Recordó el 9-11 que fue un fenómeno local, pero con implicaciones globales. “Este atentado en Estados Unidos, cambió prácticamente la forma de viajar. Antes se podía llegar al aeropuerto una hora antes, y hoy hay que pasar una serie de filtros, lo cual ya se ha asimilado, y no se cuestiona”, señaló que la vida también va a cambiar con el Covid-19 y quien no se adapte a tomar clases en línea, a entender que su negocio tiene que ir por otras vertientes, que tienen que promocionarse a través de nuevas tecnologías, no va a sobrevivir.

Rebolledo Díaz quien en su momento trabajo para la Secretaria de Turismo, destacó que si hoy estuviera de ese lado, mandaría un primer mensaje al sector de bienestar, y tomaría las medidas de sanidad adecuadas, haciendo los filtros y controles adecuados, para que cuando venga la recuperación fuera el primero en salir a decir que su destino esta preparado para recibir a los turistas y es un destino seguro, con lo cual el destino tomaría ventaja. “Italia, España Francia son países que están por encima de nosotros en llegada de turistas van a estar muy afectados, la percepción es muy grave, justo es la oportunidad para subir en el ranking, hagamos bien las cosas, tengamos planes de contingencia de medidas sanitarias adecuadas y un plan de recuperación adecuado”, dijo Rebolledo, al también destacar que ya hay que pensar en los próximos 5 0 6 meses y adaptar nuestro trabajo.

AMAV como publicamos en REPORTUR.mx con diferentes asociaciones de la industria enviaron un carta al secretario de turismo de México, Miguel Torruco Marqués, pidiendo establecer un diálogo para establecer medidas extraordinarias en el ámbito financiero y tributario. (El gremio se une y pide diálogo con el Gobierno para frenar la crisis).

