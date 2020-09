A tres días del Plan de Turismo trabajadores seguirán “en vilo”

RD. En tres días iniciará la implementación del nue­vo plan para relanzar el turismo de República Do­minicana anunciado por el presidente Luis Abina­der y por el ministro Da­vid Collado. El objetivo es esperar que la situa­ción mejore, pero quie­nes seguirán a la espera de volver a sus trabajos son los colaboradores de los hoteles.

Paola Rainieri, presi­denta de la Asociación Nacional de Hoteles y Tu­rismo de República Do­minicana (Asonahores), todavía no tiene muy cla­ro cuándo empezarán a retornar a sus labores es­tas personas, ya que esto depende de los turistas que vayan llegando a los hoteles. Sin embargo, la esperanza es que para la temporada alta (noviem­bre-marzo) el país siga retornando a la normali­dad con la llegada de más turistas.

Para el 15 de septiem­bre, de acuerdo con la titular de Asonahores, seguirán funcionando solamente el 8% de los hoteles del país, lo que deja muy poca señal. A los empleados de los ho­teles de las zonas turís­ticas los salvará un plan integral que podría de­sarrollarse entre Asona­hores y los ministerios de Turismo, Salud, Rela­ciones Exteriores y Tra­bajo.

Ayer mismo, la repre­sentante de los hoteleros tuvo una reunión en el Ministerio de Trabajo. Al hablar con Listín Diario lamenta que “la cantidad de empleados dependerá de la cantidad de turistas”. Los hoteles, por lo tanto, están funcionando con el personal mínimo, compa­rado con el que había an­tes de la pandemia.

Sin embargo, pese al llamado realizado este viernes por el presiden­te Abinader, de que se re­aperturen todos los hote­les para el 1 de octubre, la realidad es otra. Si no lle­gan los turistas, aunque las cadenas hoteleras per­manezcan abiertas, no po­drán sustentarse.

Alrededor de dos horas antes de que Abinader hi­ciera el llamado a los ho­teles, Rainieri había dicho a Listín Diario que algu­nos hoteles abrirían en no­viembre o hasta en el pri­mer trimestre del próximo año.

“Muchos no piensan abrir este año. Hay que trabajar para que eso cam­bie, si los turistas no llegan no hay habitaciones. La si­tuación está difícil, pero hay gente que ya dejó sus vacaciones pagadas que pueden cambiar el desti­no y tenemos que asegu­rarnos que puedan venir a República Dominicana”, expresó Rainieri.

La titular de Asonaho­res, durante la conversa­ción, enfatizó en más de una ocasión que los acto­res del sector deberán ha­cer un mayor esfuerzo pa­ra relanzar el turismo.

Apoyo a lo local

Al respecto, Rainieri co­menta que se tratará de abrir el mayor número de habitaciones posibles, por lo que es probable que pa­ra el próximo mes ya la ci­fra de que el 92% de los hoteles permanecen cerra­dos comience a disminuir.

El sector agropecuario también empezaría a tener más esperanzas, ya que se­gún Rainieri, los hotele­ros están dando más apo­yo a los productos locales que a las importaciones y agrega que la industria sin chimeneas seguirá abas­teciéndose bajo cualquier circunstancia del mercado local.

Preparación

Este viernes, el presidente Abinader volvió a reunirse con los actores del sector, entre los que se encontra­ban miembros de Asona­hores, el ministro de Tu­rismo, David Collado y los representantes de los mi­nisterios de Salud, Rela­ciones Exteriores y otros.

El mandatario valoró que ya hay 1,176 vuelos reservados para llegar a República Dominicana, en tanto que Collado destacó que se están garantizan­do desde esta fecha hasta diciembre cerca de 9,000 asientos y que un 50% se­rán cubiertos por este mi­nisterio y un 50% por el sector empresarial.

Las rutas

Collado agregó que Repú­blica Dominicana es el país con mejor oferta turística y que con el tema de las atracciones de los vuelos se incrementará la llegada de turistas, que en julio de este año fueron 54,000 y en agosto 50,000.

Este 15 de septiembre entra en vigencia el plan del Ministerio de Turismo y la Presidencia, en que se pretende que el país lleve ventaja frente a sus com­petidores en el extranjero de que si pasa algo ellos se van a ocupar de la clínica y los medicamentos. Eso es una ventaja competitiva frente a otros países.

PROTOCOLO

Aeropuertos.

Luis José López, voce­ro de Aerodom, infor­mó que las cámaras tér­micas están instaladas y funcionando desde la reapertura de las fronte­ras, aunque se encuen­tran en proceso de coor­dinación con las autori­dades.

“El único cambio que establece el nuevo pro­tocolo versus el ante­rior es que ya no se ha­rán pruebas rápidas al 100% de los pasajeros, sino pruebas aleato­rias”, agregó.

