Trump consideraría prohibir que guatemaltecos viajen a Estados Unidos

Guatemala. Un funcionario de la Casa Blanca habló con la National Public Radio (NPR) y dijo que la administración de Donald Trump estaría considerando aplicar medidas más fuertes para que el gobierno de Guatemala firme el acuerdo para convertirse en “tercer país seguro”.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, dijo el miércoles que aplicaría medidas más fuertes para que el gobierno de Jimmy Morales ceda ante las presiones para combatir la migración.

Además de aumentar los impuestos a las remesas, una medida más fuerte podría ser prohibir a los guatemaltecos viajar a Estados Unidos.

“Si Guatemala no toma medidas significativas para ayudar a proteger nuestras fronteras, entonces, por supuesto, veremos todo tipo de soluciones a la grave crisis que enfrentamos (…) ya sea una prohibición de viajar”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a la National Public Radio (NPR).

De esta forma, la administración de Trump podría suspender el ingreso de algunas “clases de personas” cuando se considere perjudicial para los intereses nacionales.

Ante esta noticia, la congresista demócrata, Norma Torres, reaccionó diciendo “Hey Donald Trump, ¿qué tal una prohibición de viajar para los corruptos funcionarios electos en su lugar? No castigue a las familias inocentes”.

Hey @realDonaldTrump, how about a travel ban for the corrupt elected officials instead? Don’t punish innocent families. https://t.co/B8JeJfuKVr

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) July 25, 2019

En repetidas ocasiones, Trump ha dicho que Jimmy Morales estuvo dispuesto a firmar el acuerdo que convierte a Guatemala en “tercer país seguro” y así recibir a los miles de migrantes que provienen de distintos países y que desean ingresar a Estados Unidos.

Pero el viaje que tenía Morales a Estados Unidos el pasado 15 de julio para reunirse con Trump fue reprogramado debido al amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad a excancilleres guatemaltecos que dudaban de la legalidad de dicho acuerdo.

En ese entonces, Morales negaba que estaba contemplando firmar ese acuerdo.

“Guatemala nos dio su palabra de que íbamos a firmar un acuerdo de tercer país seguro y, de repente, retrocedieron, y dijeron que fue su Corte Suprema -Corte de Constitucionalidad-” la que frenó el convenio, dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca. El gobernante afirmó que no cree en ese argumento.

Fuente: Prensa Libre.