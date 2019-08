Travel tech: nuevo reto para las compañías del sector turístico

México. Para las empresas del sector turístico, las vacaciones de verano son una de las principales oportunidades para generar ganancias. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, este año se estima una derrama económica de 7.8 millones de dólares por parte de turistas internacionales y locales en el periodo de verano. Cifra que se ha potenciado gracias a la facilidad que representa el uso de dispositivos móviles antes, durante y después de la experiencia de viaje.

El uso de la tecnología durante los viajes ha dado origen a nuevos conceptos como travel tech o viajes inteligentes, los cuales, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), se apoyan en el uso de soluciones tecnológicas como el Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia Artificial (IA), la Realidad Virtual, el Blockchain y todo tipo de aplicaciones para brindar una oferta turística más atractiva, eficiente, inclusiva y sostenible.

Cambio de paradigma

Este nuevo modelo de negocio ha provocado un cambio de paradigma digital en el ecosistema global turístico, donde las compañías de esta industria podrían obtener ingresos por 305 mil millones de dólares para 2025, además de una proyección positiva tanto para los negocios, como para los consumidores y la sociedad en general, ya que los viajeros ven reflejados ahorros en tiempo y costos, seguridad y protección, así como la oportunidad de tener múltiples opciones a su alcance.

“La tecnología ha facilitado la innovación y un cambio en la visión de los negocios del sector turístico. Los servicios y productos que vemos hoy en día se plantean desde la experiencia del viajero como principal motor al momento de ejecutar estrategias de negocio. Los nuevos usuarios necesitan planear sus viajes, ya sean de placer o negocios, en cuestión de minutos sin la menor dificultad. Asimismo, al momento de llegar a su destino requieren que sean destinos inteligentes que facilite su estancia”, aseguró Paula Colmenares, directora de industria de valor para el sector turístico de SAP México.

El reto para la industria

Para las empresas que conforman el sector turístico el reto consiste en encontrar aliados tecnológicos que se adapten a su estructura y necesidades. Un ejemplo es Original Resorts, compañía mexicana con experiencia en hotelería, cruceros, clubes vacacionales y bienes raíces que durante SAP NOW compartió el reto que enfrentó al momento de manejar la información que provenía de sus campañas publicitarias. La información no estaba integrada de manera adecuada, propiciando que, ante cada nuevo lanzamiento, la propuesta llegara a un público disperso; dando como resultado que el 98% de los receptores no pertenecían al objetivo ideal de la empresa.

La empresa hotelera comenzó a implementar herramientas enfocadas en mejorar la experiencia del cliente como SAP C/4HANA, la cual se caracteriza por la simplificación y planificación de varias transacciones convencionales. A través de esta herramienta, Original Resorts fue capaz de producir en minutos –a través de los datos provenientes de todas sus fuentes disponibles– campañas segmentadas, escenarios predictivos y pruebas de campañas que permitieron a los responsables de mercadotecnia y finanzas tomar decisiones acertadas en tiempo real y dirigidas hacia los clientes ideales.

Con este tipo de tecnología, las empresas del sector turístico pueden mejorar su capacidad de consolidar las preferencias de los clientes en temas antes impensables para ellos como sus gustos gastronómicos, tipo de amenidades en la habitación, transporte preferido para llegar o salir de la propiedad, destinos favoritos y contrataciones anteriores para definir el concepto de “Golden Guest Record”, una forma de producir campañas prácticamente personalizadas aumentando el número de ventas.

Además de ayudar a definir mejor estos perfiles, “los nuevos viajeros, por su parte, aceptan con mayor ímpetu recomendaciones que estén basadas en su comportamiento digital, lo cual representa una apertura y un reto para que las compañías turísticas tomen en cuenta estas tendencias para ofrecer más y mejores experiencias”, concluyó Colmenares.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe