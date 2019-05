Trasciende La Parroquia, un proyecto alternativo de vivienda

Guatemala. Trasciende La Parroquia está culminado, siendo el primer proyecto que ofrece una alternativa de vivienda área accesible a 71 familias que habitarán en el centro de la zona 6, cercano al Transmetro, centros educativos, comercios, entre otros servicios.

Integración Técnica de Proyectos (INTEPRO) desarrolló el proyecto con una inversión total de Q15 millones, ofreciendo una solución de vivienda urbana y factible para familias cuyos ingresos mensuales están muy próximos a dos salarios mínimos. Cada apartamento posee un costo entre Q200 mil y Q250 mil, aprobados por el sistema del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas – FHA-. Esta modalidad permite pagar un enganche del 5%, y cuotas mensuales desde Q1,600.

Uno de los residentes de Trasciende La Parroquia es el padre de familia Jairo Cornel, de 27 años, quién comentó que, junto a su esposa, deseaban tener una vivienda propia. El nacimiento de su segundo hijo los impulsó a ambos a convertir sus sueños en realidad: “Conocer Trasciende La Parroquia me motivó a invertir. Su excelente ubicación me permitía trasladarme con mayor facilidad a mi trabajo. Este proyecto ofrece un lugar cómodo y agradable para mi familia, a un precio bastante accesible para las personas del sector. Doy gracias a Trasciende La Parroquia, Intepro y a todas las personas que me ayudaron a hacer este sueño realidad”.

Trasciende La Parroquia es el primer proyecto que forma parte del nuevo Modelo Urbano de Vivienda Integrada Sostenible (MUVIS), el cual tiene como objetivo, lograr que cada día más personas puedan acceder a una vivienda propia y reducir el déficit habitacional actual. Generar esta oferta en zonas céntricas reducirá el tiempo y costos de transporte, lo cual mejora la calidad de vida de los habitantes.

Proyectos como Trasciende implica retos para generar una oferta significativa de viviendasurbanas, seguras, céntricas y accesibles. Dentro de las principales se puede destacar:

1. El reglamento municipal específico para este tipo de proyectos debe ser aprobado. Ya se tienen avances muy significativos, pero aún está en manos del actual Concejo Municipal de Guatemala.

2. Es necesario crear una Ventanilla Única eficiente que aglutine a todas las entidades responsables de aprobar en un plazo máximo de tres meses proyectos de esta naturaleza: MARN, MSPAS, CONRED, INAB, DGAC, IDAEH, Municipalidad, entre otros.

3. Fomentar el ahorro para en las familias para invertir en vivienda. Iniciativas como el Instituto de Ahorro para la Vivienda (AVI) pueden ser los vehículos que fomenten este ahorro para facilitar la construcción de un patrimonio familiar.

4. Un enfoque de los desarrolladores en este tipo de vivienda, aunado al soporte de los proveedores de materiales y de la banca, son el último elemento que se hace indispensable.

Desarrolladores de vivienda están a la expectativa de la aprobación del reglamento municipal para poder iniciar con los trámites de aprobación de proyectos similares a Trasciende La Parroquia.

Se espera que este proyecto haya sido el inicio de una transformación que permita la construcción de una Guatemala donde se vaya cerrando este rezago habitacional y donde la mayoría de familias puedan tener una vivienda propia.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe