Tortrix y la Embajada Zona 18 reafirman su compromiso de salvar a los chapines que están buscando chance

Guatemala. El potencial de los chapines debe medirse por sus capacidades, actitud positiva, valores y principios, entre otras cualidades. Sin embargo, existen casos en que los lugares de vivienda en zonas consideradas “rojas”, resulta ser un factor de discriminación en procesos de reclutamiento y selección de personal que afecta a candidatos que se encuentran en búsqueda de trabajo. Tortrix®, a través de su movimiento ´Salvemos lo Chapín´, hace un llamado a la reflexión sobre el reto por el que muchos chapines pilas, chileros y chispudos pasan día a día al vivir en estas zonas, y a salvarlos reduciendo la discriminación por domicilio.

Desde el 2014, Tortrix® la marca guatemalteca del portafolio de PepsiCo auspicia a la Embajada Zona 18 para ayudar a colocar a chapines chambeadores que equívocamente son estereotipados por residir en zona 18. Esta Embajada se centra en capacitar a las personas para las entrevistas de trabajo, los ayuda a elaborar un currículo efectivo y se asegura que todos los candidatos completen una formación integral y fortalecimiento de la ética profesional basada en valores y principios.

Además, gestiona oportunidades laborales de acuerdo con el perfil de las personas que les permite acceder a ofertas de empleo preseleccionadas, en donde posteriormente la Embajada le da seguimiento a los candidatos contratados y a las empresas contratantes.

Sobre este proyecto Paulo Lara, Gerente de Marca Tortrix® comenta: “Aún hay mucho por hacer para cerrar la brecha de la discriminación por domicilio. Sabemos que hay muchos chapines honrados y con excelente actitud, que por vivir en zona 18 no tienen acceso a un proceso de reclutamiento justo. Por esta razón, con Tortrix® no solo reafirmamos nuestro compromiso de apoyo a Embajada Zona 18, sino que también, a través de nuestro movimiento ´Salvemos lo Chapín´, recordaremos constantemente todo lo bueno que las personas son en zona 18 para que más instituciones y empresas se unan a brindarles oportunidades de trabajo”.

Salvemos lo Chapín es un movimiento de Tortrix® que busca rescatar la identidad chapina, hacer que la gente se sienta orgullosa de las cosas positivas que nos diferencian de otras culturas y la forma en que buscamos mejorar al país a través de acciones cotidianas. La propuesta de Embajada Zona 18 con Tortrix®, busca animar y a apoyar a las personas pilas, chileras y chispudas para que puedan conseguir chance y lograr hacer consciencia a más empresas sobre el enorme poder que tienen para salvar a los chapines a la hora de reclutar.

A la fecha, más de 550 personas se han colocado a través de la Embajada Zona 18, con empleos dignos, más estables, mejor remunerados y en ambientes agradables. “Estuve buscando empleo por más de 1 año y pasando muchas penas junto a mi familia. Me enteré de Embajada Zona 18 y decidí ir. Me motivaron mucho en la búsqueda y me ayudaron a mejorar mi cv para pasar a entrevistas de trabajo. Estoy muy agradecido, pues desde mayo de 2019 trabajo como gerente de tienda en la empresa ACOSA Guatemala. Ya estando en ese puesto tuve el honor de regresar a Embajada para una feria de trabajo donde pude compartir mi experiencia con otras personas que están en el lugar donde yo estuve anteriormente”, expresa David Rodríguez de 36 años, colocado en el mercado laboral por Embajada Zona 18.

Esta iniciativa empodera a los guatemaltecos que se encuentran en búsqueda de trabajo, facilitándoles una plataforma para aplicar a oportunidades laborales, al mismo tiempo que les proporciona las herramientas, la orientación y un entorno de reclutamiento de personal en condiciones de igualdad; vinculándolos con empresas y organizaciones que los incluyen en sus procesos de reclutamiento.

“Al momento de contratar a un colaborador, las empresas pueden encontrar muchas opciones, sin embargo, el propósito de esta sede es hacer la mejor selección cuando se trata del talento de esta zona, y poder colocarlo; pero lo más importante, los preparamos para que las personas crean en ellos mismos, en las aptitudes que poseen y confíen en que pueden salir adelante”, finalizó Erwin Cordón, director del proyecto de Embajada Zona 18.

Las empresas que estén interesadas en Salvar lo Chapín y deseen unirse a disminuir la discriminación por domicilio, para mejorar las condiciones sociales y económicas de miles de guatemaltecos, pueden afiliarse a la Embajada Zona 18 en: www.embajadazona18.org.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe