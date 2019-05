Torneo recaudará fondos para la educación de jóvenes guatemaltecos de escasos recursos

Guatemala. “Esperanza Juvenil no solo ha cambiado mi vida, sino que también la de mi familia y comunidad”, comparte Luis, graduado universitario de la Fundación Esperanza Juvenil, un ejemplo de perseverancia que la novena edición del Torneo Esperanza Juvenil/AICSA busca multiplicar en Guatemala.

Iniciando a las 07:00 horas del próximo 17 de mayo en el Guatemala Country Club (Zona 11 de la ciudad capital), el torneo de golf contará con la asistencia de aproximadamente 90 golfistas, incluyendo ejecutivos y empresarios que, junto con ser amantes de este deporte, han decidido sumarse a esta loable iniciativa de contribuir a una mejor educación en Guatemala. Los fondos recolectados en el torneo se destinarán al pago de servicios y becas educativas en pro del desarrollo integral de los niños y jóvenes de Esperanza Juvenil, provenientes de situaciones difíciles en las que sus familias o comunidades no les pueden brindar estudios desde el nivel primario hasta su graduación universitaria, salud o un sano desarrollo.

La participación tendrá un costo simbólico de Q.800, incluyendo una serie de amenidades como bebidas ilimitadas, almuerzo buffet y varias rifas. La modalidad del torneo será de “Best Ball” en parejas. Todos los participantes pueden competir por los siguientes premios: a) Best Ball en Parejas, b) Neto Individual, c) Gross Individual, d) Longest Drive Femenino y Masculino y e) Closest to the Pin, premiándose al ganador de cada una de ellas. Hole in one, camioneta Honda CRV EX 2019.

“Acompañamos a nuestros niños y jóvenes para que logren alcanzar su máximo potencial y así poder acceder a todas las oportunidades posibles tanto educativas como laborales. Además, los formamos con competencias académicas y valores, para que en un futuro puedan aportar a sus comunidades”, señaló Lucas Pinzón, Director Ejecutivo de Asociación Esperanza Juvenil.

Esperanza Juvenil es una institución benéfica que brinda a niños y jóvenes de escasos recursos la oportunidad de educarse con la meta que llegarán a graduarse de la universidad, para posteriormente incorporarse como miembros productivos de la sociedad.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe