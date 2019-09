Tool lanza el muy esperado Fear Inoculum

Fear Inoculum, el quinto álbum de estudio de TOOL y el lanzamiento más esperado de 2019, ya está disponible. Escuchalo aquí: http://smarturl.it/TOOLFIa.

La noticia se da cuando la banda anuncia una gira de seis semanas por Norteamérica, que iniciará el 13 de octubre en el Festival Aftershock. Los boletos estarán a la venta el 6 de septiembre y habrá un número limitado de boletos que estarán disponibles para los miembros del Tool Army el 4 de septiembre. La información de Tool Army, así como los detalles del paquete VIP, se pueden encontrar a través de Toolband.com.

El lanzamiento de Fear Inoculum da cierre a más de una década de especulación y anticipación, cuya confirmación llegó en mayo cuando la banda mostró la frase «30 de agosto» desde el escenario mientras tocaban dos nuevas canciones: «Descending» e «Invincible».

Al llegar agosto, TOOL lanza su catálogo a través de proveedores de servicios digitales, y vemos como Opiate, Undertow, Ænima, Lateralus y 10,000 Days acumulan más de 20 millones de transmisiones en las siguientes 48 horas y llegan a ocupar los cinco primeros lugares en el álbum Top 10 de iTunes. 23 años después de su lanzamiento inicial, Ænima volvió a entrar en el Top 200 de Billboard llegando al # 10, con Lateralus (# 16), 10,000 Days (# 18) y Undertow (# 19) aterrizando en el Top 20. El lanzamiento debut de TOOL, el EP Opiate EP de 1992, hizo su estreno en la lista Billboard, donde llegó al # 59. La banda también batió récords esa semana al ocupar cuatro de los cinco primeros lugares en la lista de álbumes de Hard Rock de Billboard (el primer artista en lograr esa hazaña con un lanzamiento digital) y obtuvo 15 (de 25) lugares en la lista de ventas de canciones digitales de Rock de Billboard. A partir de esta mañana, el catálgo de videos de la banda también fueron lanzados.

Miralos aquí: http://smarturl.it/TOOLyt.

La canción que da título al álbum arribó cuando surgieron los detalles relativos a la nueva colección de canciones, incluida una versión en CD de edición limitada. La oferta coleccionable, que fue concebida y dirigida por Adam Jones, presenta una pantalla recargable HD de 4″ con video exclusivo, cable de carga, altavoz de 2 vatios, un folleto de 36 páginas y una tarjeta de descarga digital. Es posible encontrar una lista de minoristas que tienen stock restante de este innovador empaque aquí: http://smarturl.it/TOOLFIa . Pronto será anunciado un lanzamiento en vinilo.

TOOL, formado en 1990, ha lanzado cuatro álbumes de estudio multi platino: Undertow (1993), Ænima (1996), Lateralus (2001) y 10,000 Days (2006); dos EPs: 72826 (1991) y Opiate (1992) y el boxset en edicion limitada Salival (2000). La banda ha ganado tres premios GRAMMY®: Best Metal Performance (1998, “Ænima”), Best Metal Performance (2002, “Schism”) y Best Recording Package (2007, 10,000 Days). TOOL está integrado por Danny Carey (batería), Justin Chancellor (bajo), Adam Jones (guitarra) y Maynard James Keenan (voz principal).

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe