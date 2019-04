Tómame, lo último de Stephanie Zelaya

Una canción que viene a encender el ambiente este verano. Haciendo que todos los que la escuchen se desconecten de sus preocupaciones, tomen el día con buena actitud y se la pasen bien. – Stephanie Zelaya –

Después de haber dedicado su último sencillo, Baila Sola, a todas las mujeres guerreras, Stephanie Zelaya viene a encender el ambiente este verano con su nuevo tema TÓMAME. Una canción llena energía y ritmo, con un coro memorable, que busca hacer que la gente se desconecte de sus preocupaciones, tome el día con buena actitud y se la pase bien.

“Esta canción nace a finales del año pasado en Miami junto a un gran amigo y compositor, Luis Salazar; quien también produjo el tema. Mientras estábamos componiendo una canción, nos quedamos estancados y decidimos tomarnos un descanso… Entre bromas, risas y un par de tragos agarré la guitarra y en cuestión de dos horas terminamos haciendo Tómame y dejando a un lado la canción en la que estábamos trabajando originalmente”.

Un sonido fresco, diferente; que busca fusionar el sonido urbano de hoy en día, con la calidez de la guitarra y los elementos del pop, que han acompañado a Zelaya desde sus inicios.

“Tengo que confesar que es de las canciones que más me he disfrutado. La energía y la picardía detrás de cada frase refleja mucho mi personalidad y mi forma de enfrentar lo que quiero en la vida… No hay que pensar las cosas tanto, sólo ir tras lo que uno quiere y pasarla bien”.

Este nuevo sencillo cuenta también con un video musical, que ya pueden encontrar en su canal de YouTube; en donde Stephanie invitó a diferentes talentos guatemaltecos, como Puma de Gangster, Victor Ellington, Mono Lemus, David Chinchilla y Quique Ovando, así como a sus propios seguidores, para que pudieran vivir con ella la experiencia de filmar un videoclip. El mismo se filmó en Tres Tiempos de Zona 1 y fue dirigido y producido por ZOOM Entertainment. Reflejando justamente lo que la artista quería, un ambiente relajado, inclusivo, libre de paradigmas y preocupaciones.

“El ambiente que se vivió durante la filmación del video fue mágica… Terminamos tocando la canción acapella y cantando todos juntos el coro hasta que se fue el sol, como pueden ver al final del video. Es de esos momentos que te hacen sentir vivo.”

Por otro lado, cabe mencionar que se realizó una campaña de expectativa con diferentes personas en Guatemala y Latinoamérica, que formaron con sus publicaciones una cadena de publicaciones donde revelaron la letra de la canción. La cual ya pueden en todas las plataformas digitales. Para seguir de cerca todo lo que trae preparado ZELAYA para este 2019 estén pendientes de sus redes sociales (@zelayasteph).

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe