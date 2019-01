TLC con Estados Unidos podría llegar a su fin por nueva relación con China

El Salvador. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría estar analizando suspender eel Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América ( TLC), algo que impactaría a El Salvador en el acceso preferencial a los mercados estadounidenses, aumentando los aranceles de los productos que ingresen a dicho territorio, según información del periódico Mc Clatchy en Washington D.C.

Los funcionarios de Trump están analizando muy de cerca el pacto firmado en 2005 con seis naciones latinoamericanas, entre ellas El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, que han mantenido roces diplomáticos con la superpotencia.

“Estamos muy preocupados por el movimiento de Nicaragua hacia el autoritarismo y los cuestionables lazos de El Salvador y República Dominicana con China (…). Como Estados Unidos ha dejado claro: no permitiremos que nuestros acuerdos comerciales, incluido el CAFTA-DR, se conviertan en puertas traseras para beneficiar a las economías no de mercado y a los actores represivos en la región”, citó el medio a una fuente no definida.

Si los tres países pierden su acceso al TLC o DR-CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement, en inglés), no perderían la posibilidad de vender sus productos en Estados Unidos, pero estarían sujetos a los altos aranceles que estaban vigentes antes del 2005.

La razón principales por la que EE.UU. podría desestimar a El Salvador y República Dominicana del TLC son el rompimiento diplomático con la República de China-Taiwán para acercar su lealtad a la República Popular de China. El gobierno dominicano rompió lazos con Taipei en abril del 2018 y El Salvador lo realizó en agosto del mismo año.

Por otra parte, los problemas en el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el gobierno de Nicaragua han molestado a Estados Unidos desde abril del año pasado y, por ello, la Administración Trump ha impuesto una serie de sanciones, aumentado su presión económica e instado a un cambio político para sacarlos el del Ejecutivo.

El TLC nació como una manera para que Estados Unidos apoye la democracia y la reforma económica en Centroamérica después de años de guerra civil e insurgencias en la región. Por lo tanto, las acciones de los gobiernos de Nicaragua, El Salvador y República Dominicana significarían una contradicción con el tratado.

“Una parte del mundo que una vez se caracterizó por la inestabilidad y la dictadura ahora ve su futuro en las elecciones libres y el libre comercio, y no debemos dar por sentado estas ganancias”, dijo el presidente George W. Bush al firmar el acuerdo en agosto del 2005. “Al transformar nuestro hemisferio en una poderosa área de libre comercio, promoveremos la gobernabilidad democrática y los derechos humanos y la libertad económica para todos”, indicó el expresidente en aquel momento.

Sin embargo, expertos citados por McClatchy Newspapers explicaron la complejidad de esta situación, señalando que es difícil sacar a los países de esta región del TLC, aunque tampoco es algo imposible.

“Lo que es fundamental es que a Estados Unidos le preocupa el aumento de la influencia china en la región y estudia todos los instrumentos a su disposición para contrarrestar esa influencia”, indicó el asesor de comercio que ha trabajado con el gobierno canadiense y sigue asesorándolo sobre las negociaciones, Eric Miller.

Fuente: La Página.