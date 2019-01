The Killers presenta nueva canción y video “Land of the Free”

The Killers compartió la nueva canción “Land Of The Free”, con un videoclip del director ganador del Premio de la Academia, Spike Lee. Grabado en sus estudios Battle Born de Las Vegas y producido por Jacknife Lee, la canción cuenta con voces adicionales de gospel de Lynn Mabry, Dorian Holley, Will Wheaton, Sherree Patrice Brown, Akasha Mabry y de las cantantes de gira de los Killers Amanda Brown, Danielle René Withers y Erica Canales. La banda invitó a Spike Lee a hacer el video de la canción, un sincero lamento inspirado en los acontecimientos actuales y recientes tragedias de los Estados Unidos.

En la letra, The Killers no dejan títere con cabeza, repasando algunos de los problemas más graves que sufre la sociedad estadounidense en la actualidad (y la que intenta emigrar al país sin éxito). Hablan de racismo y brutalidad policial, del “problema con las armas de fuego” y de la crisis penitenciaria, apuntando en una frase que Estados Unidos es el país con mayor cifra de prisioneros del mundo. “Es época de cultivo”, canta Brandon Flowers, quien también se refiere al muro de Donald Trump: “abajo en la frontera, quieren poner un muro de hormigón, bien alto para que esas sucias manos no puedan perseguir sus sueños y esperanzas”.

El grupo liderado por Brandon Flowers le dio a Spike Lee máxima libertad de creatividad, quien filmó el video durante unas pocas semanas a fines de 2018, viajando a la frontera de EE. UU. y México para capturar escenas de familias de migrantes mientras se dirigían hacia “la tierra de la libertad”.

