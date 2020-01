Temen hoteleros de Cancún bajada de reservas por elecciones de USA

México. Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, aseguró que, en general, de acuerdo con los libros, la ocupación sería buena en el primer trimestre, aunque precisó que en las últimas dos semanas se contrajo el ritmo de reservaciones, lo que atribuyó a que mucha gente ya viajó o está en el proceso de hacerlo y ocurre en forma natural por estas fechas.

Sobre el impacto que tendría la tensión generada por el conflicto EEUU-Irán, apuntó que siempre que se dan este tipo de situaciones se contrae el mercado estadounidense, que sigue siendo el principal mercado de Quintana Roo, pero en esta ocasión se anticipa una mayor contracción porque además del conflicto en Medio Oriente, también es un año electoral en Estados Unidos y por experiencia se sabe que baja la llegada de turistas.

En ese sentido, recordó que la Guerra del Golfo obligó a voltear hacia otros mercados que no habían abierto con tanta fuerza hacia Cancún, como el sudamericano y el nacional, que contribuyeron a que Cancún resurgiera, y reclamó que hay mercados a los que se tiene que atacar.

Por ejemplo, Cintrón apremió a que hay que explorar China, donde hay un “boom” impresionante, y tenemos que atender a Canadá, que ya representa 25 por ciento del mercado norteamericano y también ha tenido un crecimiento importante, al igual que México y Sudamérica, añadió, según infoqroo.

En cuanto a la promoción, recordó que siempre participan en todas las ferias con un stand del Caribe Mexicano y aseguró que este año acudirán a algunas dentro del stand de México. Vienen las ferias de Fitur, a fin de mes, en España; Anato, en Colombia; ITB, en Berlín y luego las de Argentina, Brasil y Londres, que es la más importante.

En este sentido, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo que encabeza Darío Flota Ocampo tiene desde septiembre del año pasado listo el plan de mercadotecnia y promoción a realizarse en este 2020, para cuando apenas iniciando el año se tiene programado el lanzamiento de la página web del Caribe Mexicano, un proyecto que se ha trabajado durante casi todo el 2019 de la mano de la compañía Simple View, misma que lleva también los destinos de Las Vegas, Australia y Dubái.

En cuanto a campañas nacionales, se tiene proyectado trabajar con los principales medios de comunicación como Grupo Milenio, Capital Media – Reporte Índigo, Efekto TV, El Heraldo de México, El Economista, Excelsior, Excelsior TV, El Financiero, El Universal, El Sol De México, Grupo Fórmula (Radio y T.V), NRM Comunicaciones, Revista Food and Wine, Revista Food & Travel, Revistas Grupo Expansión, Revista Gatopardo, Guía Cancún – Travesías, Vogue, Glamour, Elle además de pantallas digitales.

Para Estados Unidos, las campañas incluyen: The New York Times digital e impreso, Sunday Magazine, T Magazine, National Geographic, Honeymoons.com, The Knot, Bridal Guide, Organic Spa, Travel Weekly, Medios Virtuoso, Travalliance, American Airlines videos en el vuelo, CBS, Travel & Leisure, Departueres, CNN, Panatallas digitales, taxis, radio, además de video on demand y programas de televisión nacional.

Las campañas de publicidad donde serán promovidos todos los destinos turísticos de Quintana Roo también incluyen Canadá, Latinoamérica, Reino Unido, Alemania, Francia, España y Australia, reveló 24-horas.

La Grand Costa Maya, al igual que la zona Maya será promocionada en Alemania, Francia y España. Se tiene contemplado participar en las principales ferias internacionales, así como caravanas, para el primer semestre: FITUR, Trade shows con tour operadores en Estados Unidos y Canadá; ITB, IMEX, IBTM, ULTRA Summit, MPI Congreso Nacional, ANATO y FIEXPO en Colombia además del Tianguis Turístico de México en Mérida.

En cuanto a campañas publicitarias cooperativas, se realizarán con Expedia, Booking, Delta Vacations, Southwest, Westjet, Sunwing, Air Canda, Sunwing, Price Travel, Logitravel, Barcelo Viajes, entre otros. También se planea recibir 6 viajes de familiarización con medios especializados con los temas de: aventura, turismo cultural, turismo deportivo, gastronomía, etc.

Además de contribuir con fam trips de bloggers, medios e influencers interesados en conocer y promover los destinos turísticos del Caribe Mexicano y que no requieren vuelos; ruedas de prensa; convocatoria de medios para eventos;

comunicación con embajadas y consulados; atención de solicitudes de información.

El objetivo de seguir impulsando los destinos turísticos de Quintana Roo (Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Riviera Maya, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum, Maya Ka´an, Holbox, Bacalar, Chetumal, Mahahual y Costa Mujeres) sumará el refuerzo de la promoción en 2020 en mercados como el ruso, de Medio Oriente además de incrementar el de Europa, Estados Unidos y Canadá.

Fuente: Reportur.mx