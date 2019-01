Temblores de Jayro Bustamante en el Festival de Berlín Panorama 2019

Los primeros 22 títulos seleccionados para la sección Panorama 2019 del Festival Internacional de Cine de Berlín han sido anunciados. El primer lote de películas, que supone la mitad de la selección final de la segunda sección más importante del festival alemán (con un total de 21 países productores), incluye cinco documentales, nueve debuts, ocho (co)producciones europeas, cinco (co)producciones donde participan países de la Unión Europea y 14 estrenos mundiales.

Primer lote de películas seleccionadas para la sección Panorama 2019:

Dafne – Federico Bondi (Italia)

A Dog Called Money – Seamus Murphy (Irlanda/Reino Unido) (documental)

The Souvenir – Joanna Hogg (Reino Unido)

Hellhole – Bas Devos (Bélgica/Países Bajos)

Selfie – Agostino Ferrente (Francia/Italia) (documental)

Jessica Forever [+] - Caroline Poggi, Jonathan Vinel (Francia)

O Beautiful Night – Xaver Böhm (Alemania)

The Miracle of the Sargasso Sea [+] – Syllas Tzoumerkas (Grecia/Alemania/Países Bajos/Suecia)

Flatland – Jenna Bass (Sudáfrica/Alemania/Luxemburgo)

Chained – Yaron Shani (Israel/Alemania)

Temblores – Jayro Bustamante (Guatemala/Francia/Luxemburgo)

Monos – Alejandro Landes (Colombia/Argentina/Países Bajos/Alemania/Dinamarca/Suecia/Uruguay)

Shooting the Mafia – Kim Longinotto (Irlanda/Estados Unidos) (documental)

Acid – Alexander Gorchilin (Rusia)

The Day After I’m Gone – Nimrod Eldar (Israel)

Greta – Armando Praça (Brasil)

Estou Me Guardando Para Quando O Carnaval Chegar – Marcelo Gomes (Brasil) (documental)

Los miembros de la familia – Mateo Bendesky (Argentina)

Mid90s – Jonah Hill (Estados Unidos)

Skin – Guy Nattiv (Estados Unidos)

What She Said: The Art of Pauline Kael – Rob Garver (Estados Unidos) (documental)

37 Seconds - HIKARI (Japón)

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe