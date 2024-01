LG cautiva a los espectadores del CES 2024 con una zona de experiencia inmersiva de webOS

LG Electronics (LG) da la bienvenida a los visitantes al stand de la compañía en CES 2024 con una abundancia de experiencias entretenidas y deslumbrantes a través de la webOS Zone. Basándose en su legado de instalaciones impresionantes en vibrantes pantallas OLED autoiluminadas, la División de Entretenimiento en el Hogar de LG continúa redefiniéndose como un líder en medios y entretenimiento. La plataforma de televisión inteligente webOS da vida a visuales inmersivos y narrativas inspiradoras, alineándose con la transformación visionaria de la empresa.

Gracias a las numerosas pantallas OLED, la llamativa instalación de webOS atrapa la atención de los visitantes en el mundo del entretenimiento infinito, cada momento cobra vida gracias a la calidad de imagen inigualable y los factores de forma únicos de los OLED de LG. Esta experiencia cautivadora resalta el compromiso de LG de superar los límites tecnológicos y ofrecer la máxima experiencia de entretenimiento.

Una invitación a explorar el mundo del entretenimiento impulsado por la plataforma webOS, la webOS Zone brinda a los invitados una extensa colección de clips de video de una amplia gama de géneros, provenientes de socios de contenido. Entre los aspectos destacados se encuentra una experiencia exclusiva de «Masters of the Air», la tan esperada serie épica llena de acción de Apple TV+, producida por Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman. El cautivador adelanto de la serie deleita a los espectadores con visuales impresionantes y un paisaje sonoro explosivo y dinámico. «Masters of the Air» se estrena exclusivamente en Apple TV+ el 26 de enero y estará disponible para ver en los televisores inteligentes de LG a través de la aplicación Apple TV.

Con visuales impresionantes y una narrativa cautivadora, el público quedará encantado con la reimaginación de acción en vivo de ‘La Sirenita’, que ahora se transmite en Disney+. La historia sigue a una hermosa y enérgica joven sirena con sed de aventura, llevada a la vida por el cineasta Rob Marshall. La magnífica cinematografía en las pantallas OLED transporta a los espectadores a la orilla del mar, con olas que acarician suavemente los pies y los relajantes sonidos del océano de fondo.

Las personas que asistan a la “webOS Zone” pueden anticipar una exploración fascinante del espacio con clips emocionantes de la serie de Netflix ‘Rebel Moon’, lanzada en diciembre pasado, y un vistazo exclusivo de la muy esperada serie ‘Star Trek: Discovery’ de Paramount+. Ofreciendo una visión cautivadora de planetas inexplorados y paisajes de otro mundo, los videos prometen encuentros sin precedentes con batallas espaciales intrincadas y la frontera cósmica.

La webOS Zone también presenta historias imaginativas que seguramente cautivarán a los amantes de la aventura. Escenas de ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ de Prime Video invitan a los espectadores a adentrarse en el épico paisaje de la Tierra Media y sentir el irresistible encanto de acciones impresionantes, viajes desgarradores y el surgimiento de uno de los mayores villanos de todos los tiempos: el Señor Oscuro Sauron.

Además, los fanáticos de los juegos de lucha disfrutarán de un avance de Tekken 8, programado para ser lanzado el 26 de enero de 2024 por Bandai Namco Entertainment y se espera que sea uno de los mejores juegos del género este año.

Establecida en 2014, la plataforma webOS de LG ha surgido como un líder global con su evolución hacia una de las plataformas de televisión inteligente más ampliamente utilizadas, con una base de usuarios en constante expansión. Presumiendo de una selección atractiva de contenido para los Smart TVs de LG en todo el mundo, la compañía ofrece una extensa colección al mantener valiosas asociaciones con más de 3,500 proveedores de contenido. El compromiso de una década de LG en fomentar relaciones sólidas con socios de servicios de streaming ha mejorado la experiencia de entretenimiento en el hogar para millones de clientes en todo el mundo.

LG está dedicado en mantener su posición de liderazgo en el ámbito de las experiencias visuales mediante avances tecnológicos y la curación de contenidos. A través de la evolución continua de webOS, LG se esfuerza por enriquecer vidas al proporcionar a los clientes entretenimiento infinito e inspiración sin límites.

La impresionante zona de webOS de LG estará en exhibición en el CES 2024 del 9 al 12 de enero en el stand de la compañía (número 16008, Centro de Convenciones de Las Vegas).

Fuente. LG