Primus se suma al universo Star Wars™ con dispositivos exclusivos de la serie The Mandalorian™

La tercera temporada de The Mandalorian™ continúa y con ello, Primus te invita a ser parte de la saga creada por Disney y el universo Star Wars™ por medio de la Mando Mania, la campaña global que llama a unirse a todos los fans.

“This is the way” es el lema de los mercenarios mandalorianos y para unirse a las grandes legiones de fans, nada mejor que contar con dispositivos exclusivos y de edición limitada de The Mandalorian.

Disfruta de tus momentos de ocio o estudio y sé parte de la Mando Mania contando con el teclado Ballista 90T, éste es un teclado mecánico switch rojo que te permite tener un mejor rendimiento trabajando, estudiando y no menos importante en las batallas de tus juegos favoritos gracias a su tecnología anti-ghosting. El teclado cuenta con teclas multimedia de activación instantánea y está fabricado con material termoplástico ABS de excelente calidad sobre una sólida estructura de metal.

Tu mejor acompañante será el Gladius 12400T, un mouse con precisión táctica destinada a la victoria. Este cuenta con luces LED con interruptor de conexión que te permite controlar tu atmósfera de juego y un micro interruptor OMRON de alto desempeño, con una vida útil de 20 millones de pulsaciones. Además, ofrece una sensibilidad excepcional que va desde apuntar con una precisión extrema de píxel hasta acelerar para maniobras vertiginosas sin interrumpir el juego.

Completa tu equipo con la Plantilla Arena M, una suave superficie de tela que permite alcanzar una precisión y velocidad avasalladoras durante el juego. Es antideslizante y con base de goma natural que ofrece gran estabilidad y resistencia. Recuerda que la campaña finaliza el 24 de abril y cuenta con sorpresas en los dispositivos Primus ofrecidos en cada país.

La línea de productos de The Mandalorian™ es una colección de artículos de edición limitada para Latinoamérica que se producirá por única vez e incluirá de regalo un pin exclusivo de Grogu™, stickers y tarjeta-certificado de autenticidad con el número de edición de cada producto.

La colección de Primus inspirada en Star Wars™, estará disponible en las tiendas de tecnología de Guatemala: Max, Office Depot, Siman, Intelaf y Proinfoaccesorios

