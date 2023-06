Opera One, el primer navegador con IA nativa listo para descargar

Opera One, la última versión del navegador Opera, ha salido de pruebas y está lista para su descarga. La que habría sido la versión número 100 de Opera marca ahora el inicio de un nuevo ciclo de evolución para el producto estrella de la empresa noruega de navegadores.

Rediseñado desde cero para marcar el comienzo de una nueva era de navegación basada en la inteligencia artificial, Opera One es el primer navegador que incorpora una IA integrada, Aria. Se puede acceder a la IA del navegador Opera One a través de una nueva línea de comandos, así como desde la barra lateral del navegador. Ofrece acceso gratuito a una solución líder basada en GPT junto con información actualizada de la web.

Desde principios de este año, Opera ha apostado por la IA generativa para ofrecer a sus usuarios una experiencia de navegación renovada, que potencie su productividad y creatividad, a través de diversas formas de interactuar con la IA del navegador.

“Como personas obsesionadas con la innovación de los navegadores, consideramos oportuno, replantearnos el papel de los navegadores a la luz de los recientes avances en el ámbito de la IA. A diferencia de otras empresas de navegadores, Opera no se limitó a añadir servicios de IA a su navegador. Volvimos a la mesa de dibujo y rediseñamos nuestro navegador estrella. Opera One se construye alrededor de Aria, la IA nativa de nuestro navegador, y es la culminación de nuestro trabajo hasta ahora», afirma Joanna Czajka, directora de producto de Opera.

El primer navegador Opera con IA nativa

Aria, la nueva IA del navegador Opera, es un componente clave de Opera One y la primera función de Opera que se autodenominó así misma. Con Aria, los usuarios de Opera One tienen acceso gratuito a un servicio líder de IA generativa. El servicio es el resultado de la colaboración de Opera con OpenAI, pero con capacidades ampliadas.

Basada en el propio motor de IA Composer de Opera, Aria se conecta a la GPT de OpenAI y está mejorada con capacidades adicionales como la adición de resultados en directo desde la web. Aria es un experto tanto en la web como en el navegador que permite a los usuarios colaborar con la IA mientras buscan información en la web, generan texto o código u obtienen respuesta a sus consultas sobre productos. En lo que respecta a la atención al cliente, Aria conoce toda la base de datos de documentación de soporte de Opera y utiliza el conocimiento actual de los productos de la empresa para responder a las preguntas de los usuarios.

Los usuarios de Opera One también disponen de una nueva línea de comandos que les permite utilizar el atajo de teclado ctrl+/ (Win) o cmd+/ para mostrar una superposición e interactuar con Aria. Siempre que se les ocurra una pregunta, pueden utilizar la línea de comandos para hacer una pregunta a Aria e interactuar con la respuesta de la IA del navegador inmediatamente en la barra lateral o volver a navegar.

Aria también hace uso de la función AI Prompts que Opera introdujo a principios de este año en acceso anticipado. A raíz de los comentarios de los usuarios y las pruebas exhaustivas, ahora Aria también incluye la posibilidad de obtener indicaciones contextuales haciendo clic con el botón derecho del ratón o resaltando texto en el navegador.

Reconociendo la popularidad de ChatGPT, Opera One también ofrece a los usuarios acceso al popular servicio en la barra lateral del navegador.

A diferencia de otras soluciones de navegador, la IA de Opera es una experiencia controlada por el usuario, lo que significa que pueden optar por utilizar los servicios de IA o no participar en ellos. Para utilizar Aria, tienen que abrir la IA del navegador en la barra lateral e iniciar sesión o registrarse para obtener una cuenta gratuita de Opera si aún no tienen una.

Tab Islands: una nueva forma intuitiva de interactuar con las pestañas

Un elemento clave de Opera One son las Tab Islands (islas de pestañas), y la forma en que cambian el comportamiento de las pestañas del navegador. Las pestañas son una parte fundamental de la navegación, pero la forma estándar de interactuar con ellas no ha evolucionado mucho desde los primeros días de la web y ya no corresponde con la riqueza de Internet y las innumerables formas en que la utilizamos. Por ejemplo, los investigadores han descubierto que el actual diseño de pestañas de los navegadores dificulta el salto entre conjuntos de tareas. Además, según la propia investigación de Opera, la mayoría de la gente se siente abrumada por lo desordenadas que se vuelven sus pestañas y desearía que los navegadores hicieran más para ayudarles a gestionar esto.

Las Tab Islands de Opera One abordan este reto: son una nueva forma de mantener juntas pestañas relacionadas de forma intuitiva, basándose en el contexto, sin obligar a los usuarios a cambiar sus hábitos ni siquiera a pensárselo. Los usuarios ganan flexibilidad a la hora de interactuar con sus pestañas: pueden mantener separados diferentes contextos de navegación, mover las pestañas de un lado a otro, contraer las islas para hacerlas más pequeñas y volver a ellas más tarde o guardarlas en marcadores o Pinboards.

Cuando un usuario crea un itinerario de viaje e investiga hoteles y rutas, las pestañas abiertas en ese contexto permanecerán juntas en una Tab Island dedicada. ¿O tal vez tiene un montón de documentos de Google Docs que utiliza para trabajar? También tendrán automáticamente su propia Tab Island. A medida que navegan y se crean más islas de pestañas, los usuarios de Opera One pueden distinguir fácilmente los temas en los que se estaban centrando y cambiar entre ellos.

Nuevo diseño modular de Opera One y nueva arquitectura con compositor multihilo para una navegación más fluida que nunca.

Opera tiene un historial de reinventarse para responder a las necesidades cambiantes de sus usuarios, así como a la naturaleza evolutiva de la web. Con Opera One, el navegador se ha rediseñado según el Diseño Modular. La nueva filosofía de diseño, que hoy se aplica por primera vez en el buque insignia de Opera, permite a la compañía construir con el tiempo un navegador más potente y rico en funciones, preparado para un futuro generativo basado en la inteligencia artificial. El navegador Opera inicia así su metamorfosis en un navegador que se adaptará dinámicamente a las necesidades de los usuarios, poniendo en primer plano únicamente las funciones clave: los módulos pertinentes dentro de Opera One se ajustarán automáticamente en función del contexto, proporcionando al usuario una experiencia de navegación más líquida y sin esfuerzo.

Además de replantear el aspecto de su interfaz, Opera también ha rediseñado su navegador de escritorio debajo de la capa, implementando una nueva arquitectura de navegador con un compositor multihilo para ofrecer una capa de interfaz de usuario más rápida y fluida. Con el compositor multihilo, Opera One es el primer gran navegador basado en Chromium que da vida a su interfaz de usuario como nunca antes. Combinado con los nuevos principios de diseño modular, esta nueva arquitectura permite la implementación de nuevas características y permite a Opera continuar su diferenciación de otros navegadores basados en Chromium.

Opera One es el comienzo de un nuevo ciclo de evolución para el navegador estrella Opera, con muchas más actualizaciones centradas en la IA que mejorarán enormemente la experiencia web de los usuarios previstas para finales de este año.

Descargar ya Opera One

La IA generativa ha llegado para quedarse y Opera One ofrece un punto de entrada intuitivo en este espacio, permitiendo a los usuarios empezar a mejorar sus vidas de forma inmediata aprovechando su potencial de forma controlada.

Muy popular en la versión para desarrolladores, Opera One ya está listo para su descarga. No te pierdas la única forma de obtener un servicio ChatGPT de nivel 3.5 ampliado con resultados en directo desde la web de forma gratuita.

Opera One está disponible de forma gratuita en Windows, macOS y Linux. Para descargarlo vaya a https://opera.com/one

Fuente. Opera