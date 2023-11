Los 3 principales riesgos cibernéticos a los que se enfrentan los Directores y Administradores de Riesgos

El momento en el que nos encontramos de la evolución de la tecnología, conlleva otras situaciones que también se deben tomar en cuenta para resguardar la tanto la vida de las personas como la información que se maneja en las diferentes plataformas y dispositivos.

Por ello, WTW realizó recientemente una encuesta, hecha en colaboración con Clyde & Co LLP, en la cual se recopiló respuestas de directores y gerentes de riesgos en 40 países alrededor del mundo e incluyó secciones sobre los riesgos para las empresas, los riesgos para los administradores y diversos aspectos de cobertura del seguro de D&O (por sus siglas en inglés Directors and Officers).

Además, por primera vez, el informe cubrió preguntas cibernéticas específicas sobre los temas clave de: gobernanza del riesgo cibernético, respuesta y preparación a incidentes y seguro cibernético

La extorsión cibernética, la pérdida de datos y los ataques cibernéticos son clasificados como los 3 principales riesgos que enfrentan los Directores y Administradores en el informe de encuesta de Seguro de D&O 2022-2023. Esto destaca la necesidad de que las empresas cuenten con un plan integral de gestión de riesgos cibernéticos.

Las organizaciones reconocen la necesidad de invertir en seguridad cibernética y de datos de forma continua para mantenerse al día con el entorno de riesgo dinámico. Estas inversiones deben seguir abarcando personas, procesos y tecnología, así como la importancia de la preparación y ejecución de pruebas de incidentes cibernéticos.

Un plan de respuesta integral y probado es fundamental para minimizar el impacto de un ciberataque.

El seguro cibernético sigue siendo una parte clave del plan de gestión de riesgos cibernéticos de las organizaciones tanto ahora como en el futuro y puede ayudar a las empresas a mitigar el impacto financiero de un ataque cibernético y brindar acceso a recursos y experiencia para ayudar a prevenir y responder a los incidentes cibernéticos.

El enfoque de riesgo cibernético de los Directores y Administradores subraya la necesidad de que las empresas prioricen la gestión de riesgos cibernéticos y adopten un enfoque proactivo para proteger sus activos y su reputación de las amenazas cibernéticas.

“WTW puede ayudarte con una solución y cobertura de gestión de riesgos cibernéticos que se adapte a tu perfil de riesgo y necesidades comerciales, brindándote servicios de consultoría personalizados (incluidos proyectos a nivel de C-Suite y Junta Directiva) que fortalezcan tu resiliencia organizacional al riesgo cibernético. Contamos con un equipo experto en soluciones de D&O y Riesgos Cibernéticos formado por 160 profesionales en América con dedicación exclusiva a FINEX y un equipo propio de especialistas en reclamos. También disponemos de una red de más de 350 asociados, exclusivos de FINEX Global en el mundo, que dan soporte a nuestros clientes operen donde operen. Además, hemos desarrollado una herramienta de análisis avanzado de datos propia para ayudar a nuestros clientes a cuantificar su exposición en D&O, ESG y Riesgos Cibernéticos, entre otros riesgos, y anticipar potenciales reclamos”, puntualiza, Glyn Thoms, GB Head of Cyber and TMT.

Para más información puedes visitar la página web www.wtwco.com

Fuente. WTW