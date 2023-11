HP presenta estación de trabajo definitiva Z6 G5 A

HP presentó la incorporación más reciente a la línea de estaciones de trabajo Z by HP: la HP Z6 G5 A, una workstation de escritorio innovadora, diseñada para satisfacer los complejos requerimientos de los profesionales de la producción virtual, la renderización 3D, IA y machine learning. Con el mayor número de núcleos jamás visto en una estación de trabajo Z by HP y la capacidad para configurar hasta 3 tarjetas gráficas de alto rendimiento, la Z6 G5 A está destinada a revolucionar la productividad.

Alimentada con procesadores AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO, la Z6 G5 A cuenta con hasta 96 núcleos en una sola CPU de estación de trabajo, lo cual permite a los usuarios crear y renderizar simultáneamente en proyectos intensivos. Con espacio para 3 GPU NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation o GPU AMD de gama alta y ocho canales de memoria, la Z6 G5 A es perfecta para avanzar rápidamente en la producción virtual, las tareas de modelado 3D, o conjuntos de datos avanzados y complejos.

“La HP Z6 G5 A, es una workstation revolucionaria que representa la fusión perfecta de núcleos maximizados y gráficos potentes”, destacó Jim Nottingham, SVP y presidente de la división de cómputo y soluciones avanzadas de HP Inc. “Nuestro equipo en HP está dedicado a empoderar a los profesionales en todos los campos de la producción virtual, renderización 3D y ciencia de datos con una solución robusta y confiable que no sólo satisface, sino que también supera las expectativas de rendimiento. La Z6 G5 A es un testimonio de nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la experiencia del cliente mientras seguimos superando los límites de lo posible en la tecnología de estaciones de trabajo”.

“En AMD, estamos orgullosos de que nuestros procesadores Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 Series impulsen la nueva estación de trabajo Z6 G5 A, una solución innovadora que satisface las diversas y exigentes necesidades de los flujos de trabajo complejos de la actualidad”, expresó Jason Banta, vicepresidente corporativo y director general de PCs OEM. “Nuestra colaboración con HP es un ejemplo de nuestra visión compartida para superar los límites de la innovación y satisfacción del cliente, ofreciendo una solución robusta y confiable que supera las expectativas en el campo siempre cambiante del cómputo de alto rendimiento”.

Núcleos maximizados. Gráficos asombrosos. Potencial liberado

La Z6 G5 A puede avanzar rápidamente en la producción virtual o las tareas de modelado 3D, así como también en flujos de trabajo de ciencia de datos como IA y machine learning. Con un diseño de sistema innovador y el nuevo procesador AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 WX-Series, la Z6 G5 A cuenta con un número impresionante de núcleos en una sola estación de trabajo para mayor productividad.

La Z6 G5 A también ofrece un gran espacio para la escalabilidad a medida que cambian las necesidades. Cuenta con espacio para 3 GPUs de gama alta y opciones de almacenamiento flexible con unidades NVMe intercambiables en caliente y accesibles desde el frente para una acceso fácil y rápido a grandes archivos. El diseño renovado de esta generación de estaciones de trabajo Z by HP aumenta el flujo de aire, garantizando que el sistema permanezca frío incluso durante el máximo rendimiento, y el control inteligente del ventilador ajusta sus velocidades en tiempo real usando más de 20 sensores de temperatura para mantener un funcionamiento silencioso. Con 360,000 horas de pruebas rigurosas, pruebas MIL-STD y certificación para aplicaciones profesionales, la HP Z6 G5 A está hecha para durar. Como parte del portafolio de PCs más sostenible del mundo, el compromiso de HP con la sostenibilidad se reafirma en el diseño, hecho con 40% de plástico reciclado, y se prevé que esté certificada por EPEAT® Gold, reflejando así la dedicación de la compañía para mitigar el impacto ambiental de sus productos.

En el ambiente del trabajo híbrido de hoy poder aprovechar un rendimiento remoto excepcional es una prioridad importante. La solución HP Anyware permite una experiencia de baja latencia y precisión de color para flujos de trabajo de efectos visuales 3D, IA y machine learning en diferentes conexiones de red. El controlador de sistema remoto HP Anyware Remote System Controller permite a los gerentes de TI monitorear y gestionar las flotas de estaciones de trabajo sin comprometer el control. Además, Z by HP Data Science Stack Manager optimiza el acceso a las mejores soluciones de software de código abierto en una plataforma fácil de usar para científicos de datos y creadores de IA. La HP Z6 G5 A es compatible con WSL2, brindando la capacidad de ejecutar Linux dentro del ecosistema de Windows, así como un acceso sencillo a las herramientas de Z by HP Data Science Stack Manager y la nueva Z by HP AI Studio.

Características de HP Z6 G5 A:

Crea, renderiza, procesa: todo al mismo tiempo

•Haz todo en la Z6 G5 A, con rendimiento eficiente por watt. El diseño del sistema incluye hasta 96 núcleos en una sola CPU de estación de trabajo1 con espacio para 3 GPUs de gama alta.

Expandible. Flexible. Silenciosa.

•Diseñada para incluir toda la potencia y los componentes que necesitas ahora, y con espacio para crecer, sin ralentizarse. Obtén la máxima capacidad de expansión con 6 ranuras PCle (hasta Gen 5) y 12 SSDs NVMe.

Seguridad integral. Confiabilidad probada.

•La Z6 G5 A ha sido sometida a 360,000 horas de pruebas rigurosas, pruebas MIL-STD y está certificada para aplicaciones profesionales. Con HP Wolf Security for Business está protegida debajo, dentro y encima del sistema operativo.

Descubre la potencia de la estación de trabajo HP Z6 G5 A y revoluciona tu flujo de trabajo, liberando nuevos conocimientos basados en datos y un rendimiento incomparable para tus proyectos más demandantes. Crea, renderiza y procesa todo al mismo tiempo con la nueva HP Z6 G5 A y libera todo el potencial de tus proyectos más exigentes.

Precio y disponibilidad.

Se prevé que la HP Z6 G5 A esté disponible próximamente en Latino América y a través de HP.com/Z con disponibilidad en países selectos a finales de este año.

Fuente. HP