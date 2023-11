HP lanza programa Amplify for All

Presenta nuevos y atractivos beneficios para los socios comerciales y extiende el reconocido programa AmplifyTM a los Distribuidores

HP Inc. anunció el lanzamiento de HP Amplify for All, una iniciativa que integra todas las soluciones y servicios de HP, incluidas Poly, Teradici y HyperX, en el programa Amplify de HP, ofreciendo así una plataforma global1 unificada que integra a todos los socios.

El nuevo programa integrado para socios, que entrará en vigor el 1 de noviembre de 2023, también se ampliará a los distribuidores. HP Amplify Distribution es el primer programa de la industria diseñado para los distribuidores, y marca la implementación exitosa del programa Amplify de HP en todas las categorías de socios.

Además, HP compartió detalles de los nuevos beneficios para los socios comerciales que entrarán en vigor el 1 de noviembre, incluidos el multiplicador More for More para mejorar la compensación de los socios. La empresa también anunció Growth Plays, un nuevo elemento del programa que se implementará entre los socios comerciales y distribuidores en mayo de 2024.

“Con el objetivo de promover una mayor agilidad, crecimiento y colaboración, las mejoras al programa que se presentaron hoy se basan en los valiosos comentarios y conocimientos proporcionados por nuestra comunidad global de socios”, informó Kobi Elbaz, vicepresidente senior y director general de la Organización Global de Canales HP. “Con acceso a nuestro amplio portafolio de soluciones innovadoras, todos los socios de HP, incluidos los distribuidores, ahora tienen la capacidad de impulsar un crecimiento significativo y sostenido”.

Redoblando esfuerzos en la distribución

Con el lanzamiento de HP Amplify Distribution el 1 de noviembre, los distribuidores se pueden beneficiar de los fundamentos de capacidades, colaboración y desempeño pioneros de la industria. El nuevo programa optimizado para distribuidores, elimina la complejidad y les facilita que tomen ventaja de los diversos beneficios e interactúen con los clientes a un nivel más profundo.

“Los distribuidores mantienen una posición vital en el ecosistema del canal y sus capacidades han seguido evolucionando y ampliándose para satisfacer las crecientes necesidades de los revendedores y clientes”, continuó Elbaz. “Con base en sus conocimientos únicos, diseñamos el programa Amplify para Distribuidores tomando en cuenta la flexibilidad que permite a los distribuidores con capacidades básicas, unirse de manera fluida al tiempo que recompensa a los que invierten en capacidades avanzadas para acelerar incrementalmente la rentabilidad y crecer su negocio”.

Nuevos beneficios para Socios comerciales

More for More de Amplify

Con el lanzamiento de More for More de Amplify el 1 de noviembre de 2023, los socios que venden el portafolio de HP brindarán una mejor experiencia al cliente y se beneficiarán de mayores oportunidades de compensación. El nuevo multiplicador de beneficios More for More, es adicional a los beneficios principales existentes en Amplify. Por ejemplo, los Power Partners enfocados en Sistemas Personales podrán calificar fácilmente aumentando las ventas de periféricos, audífonos Poly y soluciones para la fuerza de trabajo.

Con base en los comentarios de los socios y la estrategia de crecimiento en evolución de HP, la compañía tiene la intención de seguir desarrollando More for More en el próximo año fiscal, integrando métricas de beneficios adicionales para promover el éxito compartido.

Growth Plays de Amplify

A partir de mayo de 2024, todos los socios comerciales de HP Amplify, tendrán acceso a una nueva estrategia de especialización construida en torno a las categorías de crecimiento de HP: Amplify Growth Plays. La nueva estrategia de especialización ofrecerá beneficios financieros adicionales y previsibilidad a los socios.

Enfocada en impulsar las oportunidades y la rentabilidad incremental de los socios, Growth Plays de Amplify ofrece un camino claro hacia la especialización del portafolio. Combinada con herramientas, capacidades y elementos de compensación exclusivos, Growth Plays de Amplify recompensa a los socios con beneficios diseñados para invertir en estas áreas de crecimiento impulsadas por los clientes.

Ejemplos de Growth Plays de Amplify incluyen servicios de impresión administrada, servicios de ciclo de vida, soluciones de colaboración de video para PYMES y software de HP. A partir del lanzamiento, las especializaciones actuales de Amplify evolucionarán a Amplify Growth Plays.

Expansión de Amplify Impact

HP también anunció la expansión de su galardonado programa de sostenibilidad para socios, Amplify Impact para los distribuidores y cinco países adicionales: Austria, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Finlandia. Los socios participantes de 48 países ahora tendrán acceso a los recursos de sostenibilidad de clase mundial de HP para impulsar la preferencia y el impacto en acción climática, derechos humanos y equidad digital.

Las prácticas sostenibles no sólo son vitales para el futuro de nuestro planeta; también son buenas para los negocios. En 2022, Corporate Knights reportó que más del 60% de los ingresos de HP cumplieron con los estándares de sostenibilidad3, resaltando la preferencia del consumidor por las ofertas que son amigables con el medio ambiente. HP Amplify Impact ofrece a los socios recursos para identificar brechas y dar lineamientos para lograr los objetivos de sostenibilidad, destacando la creciente importancia de la estrategia ambiental, social y de gobierno (ESG).

Fuente. HP