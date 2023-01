Conoce todo sobre OnlyFans, la red social más polémica

Aunque en 2021 la cantante australiana Iggy Azalea había asegurado jamás unirse a la plataforma OnlyFans, el pasado 13 de enero anunció que lanzará su nuevo proyecto Hotter Than Hell que contendrá videos, fotos, música, ilustraciones y hasta poesía. Pero ¿por qué eligió ésta plataforma en lugar de otra? Debido a que OnlyFans no tiene ninguna clase de censura.

Entonces, Iggy Azalea se une a una gran cantidad de famosas que poseen su propia cuenta de OnlyFans y facturan tal vez más que con la música o el modelaje.

Estamos aquí para explicar todo sobre OnlyFans, la red social más polémica de todas.

¿Qué es OnlyFans? ¿Qué clase de contenido encontrarás?

OnlyFans nació en 2016 como un lugar donde los artistas podían conectarse con sus seguidores, pero todo cambió en 2018 cuando Leonid Radvinsky compró el 75% de la plataforma. ¿Y quién es Leonid Radvinsky? Nada más y nada menos que el dueño del sitio MyFreeCams de sexo en vivo. Entonces, OnlyFans se volvió una plataforma para adultos.

En ella, hay dos tipos de usuarios: los fans y los creadores. Los creadores suben el contenido que quieran (sí, puede ser apto para todo público, pero generalmente se trata de contenido erótico). Luego, fijan una tarifa mensual (que puede ir desde $4.99 hasta $49.99).

Los fans tienen acceso a todos los perfiles (como con el buscador de cualquier red social) y pueden comprar el contenido de quién quieran. Además, podrán pedir contenido personalizado (que puede tratarse de fotos, videos o simplemente un chat) a cambio de una propina, que también fijará el monto el creador (con un máximo de 200 dólares).

¿Cuánto puede ganar un creador en OnlyFans?

Como se dijo antes, Iggy Azalea no es la única famosa que abrió su propio perfil en OnlyFans. La rapera Cardi B recibió 9.34 millones de dólares mensuales en 2021, según datos de la propia plataforma. Pero no fue la más cotizada: es superada por Blac Chyna, con 20 millones de dólares al mes. La actriz Bella Thorne no se queda atrás: facturó un millón de dólares el primer día en que dio a conocer su cuenta.

¿Son éstos número posibles para los creadores que no son famosos? La agencia Rosa Verde, especializada en la plataforma, nos cuenta que hay diversas maneras de conseguir más dinero y explica cuánto dinero se puede ganar en OnlyFans. Además de la mensualidad y las propinas, se puede colaborar con marcas que te pagarán por promoción. Debes considerar que OnlyFans se queda con un 20% de las ganancias que recibas, un costo bajo si se toma en cuenta la cantidad de usuarios y la publicidad internacional que te da.

¿Puede considerarse prostitución?

Hay una gran polémica en torno a OnlyFans ya que muchos piensan que tiene similitudes con el trabajo sexual. Aunque se trata de una actividad sexual y con el cuerpo, los creadores aseguran sentirse mucho más cómodos sin encontrarse con los clientes y mostrando hasta donde quieren. En un contrapunto, otras personas aseguran que OnlyFans alejó de la prostitución a muchos jóvenes.

¿Cuál es tu opinión sobre OnlyFans?

