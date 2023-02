¿Cómo dar el paso de la transformación digital a la aceleración digital?

Después del 2020 la transformación digital se hizo una realidad para todos los negocios del mundo. Sin embargo, parte de las consecuencias económicas que trajo la crisis por el COVID-19 es que la quinta revolución está más cerca de lo que alguna vez se pensó. Actualmente, tener un negocio que no esté encaminado hacia la transformación digital, significa que probablemente no vaya a sobrevivir mucho tiempo. Por lo que es necesario ser parte del avance tecnológico en el que va dirigido el mundo.

De la transformación a la aceleración

A nivel tecnológico, este proceso o cambio se puede relacionar con la evolución de caminar a correr, con el fin de alcanzar una meta de una manera acelerada pero segura a través de diferentes herramientas o servicios.

“El mundo debe entender que hoy en día estar transformado digitalmente no es suficiente. Se requiere poder responder de manera muy rápida a los cambios que el entorno (clientes, proveedores, competencia, etc.) demanda y ahí es donde hablamos de aceleración. Las empresas deben familiarizarse con las bondades y beneficios de la aceleración digital, que les permitirá ahorros enormes en costos, así como la eficacia en muchos procesos y servicios que tendrán como parte de esto.” Explica Fernando Sánchez de Four Consulting Group.

Y es que esta aceleración está ocasionando el crecimiento de la economía mundial y la evolución de todas las industrias, por lo que las empresas deben adaptarse a esta realidad e implementarla de la mano de expertos para no quedarse olvidadas con estrategias y soluciones que les permitan pasar a la aceleración digital de una manera consciente, realista y controlada.

Sánchez explica los beneficios de las empresas al ser parte de la aceleración digital de acuerdo con el abanico de soluciones que brinda Four Consulting Group.

Oportunidades: de las empresas a apoyarse en las nuevas tecnologías y modelos de trabajo, que les permitirán ser más eficientes, dar mejores y rápidas soluciones a los clientes finales.

Evolución: poder apoyar a las empresas desde las necesidades más simples, les dará la oportunidad de dar soluciones a requerimientos globales desde diferentes puntos de vista sin afectar la base del mismo, este cambio se da según las necesidades del cliente y tecnologías que utiliza.

Tiempo: capacidad de responder al mercado de manera casi inmediata, siempre y cuando se aplique la aceleración digital de manera correcta.

Time to Market: capacidad de responder al mercado de una manera acelerada antes que la competencia, es decir, lanzar servicios o productos de manera rápida y como pioneros en varias ocasiones.

Eficiencia en recursos: A la hora de automatizar, los recursos permiten a las empresas tener tareas nuevas y más estratégicas, ya que se van eliminando tareas operativas que pueden hacerse a través de la automatización y que el capital humano pueda realizar estas nuevas responsabilidades de mayor valor.

Hiper automatización: A través del apoyo de la inteligencia artificial, las automatizaciones se vuelven hiper automatizadas, lo que ocasionará que diversas tareas que hoy en medio de la transformación digital se hacen de manera manual, se harán por medio de la IA.

Eficiencia de colaboradores: al liberarse de tareas que pueden ser automatizadas, les da más tiempo a los trabajadores de dar un mejor servicio, e incluso ofrecer mejores condiciones de servicios que la competencia, ya que a través de la aceleración y lo que esto conlleva, puede conocer al cliente más rápido al obtener datos de posibles clientes de manera inmediata gracias a la facilidad de conseguirlos.

Empresas como Four Consulting Group llevan de la mano compañías por una ruta de automatización, asegurando a través de diversas soluciones la aceleración digital, con niveles de respuesta inmediatos, minimizando riesgos, disrupción y de una manera controlada.

