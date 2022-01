The Freestyle, el nuevo dispositivo de pantalla portátil de Samsung

Las personas de hoy se expresan más libremente, mostrando su propia individualidad a través de sus propias identidades únicas. The Freestyle, el dispositivo de entretenimiento y pantalla portátil completamente nuevo de Samsung Electronics, ha sido diseñado para igualar la versatilidad que los usuarios de hoy en día encarnan al permitirles expresar sus diversos gustos e intereses con flexibilidad.

Desde todos los ángulos

En estos días, el trabajo nómade es un estilo de vida que está siendo adoptado por personas de todo el mundo que aprovechan la capacidad de trabajar con mayor libertad, en cualquier momento y ubicación que deseen. Incluso si nuestros hábitos de trabajo son «flexibles» en lugar de «nómades», todos compartimos ese deseo de ser dueños de nuestro estilo de vida y nos inclinamos por productos que nos ayuden a superar las limitaciones físicas y los métodos tradicionales de vida, trabajo o acción.

The Freestyle – que es altamente portátil, no requiere ningún tipo de montaje y puede ajustarse para usarse en cualquier ángulo – es uno de esos productos, ya que los usuarios pueden disfrutar la mejor calidad de pantalla en cualquier lugar y de la manera que deseen. “Trabajamos en la creación de una forma que pueda adaptarse a todo tipo de estilos de uso y ubicación”, explicó Chulyong Cho, uno de los diseñadores de The Freestyle.

A diferencia de los proyectores cuadrados convencionales, la base versátil de The Freestyle permite una rotación de hasta 180 grados, habilitando a los usuarios a mostrar videos de alta calidad en cualquier lugar – mesas, pisos, paredes o incluso techos – sin necesidad de una pantalla separada.

The Freestyle también cuenta con una función keystone automática que muestra una pantalla con una relación de 16:9 en cualquier lugar sin distorsión. El proyector enfoca automáticamente para garantizar una pantalla clara y mantiene su nivel para evitar inconvenientes en la visualización. Esta función ayuda a los usuarios a mostrar la pantalla desde todo tipo de posiciones diferentes, desde pisos hasta paredes y techos.

Amplio mundo de experiencias

En una era en la que la diversidad de nuestras personalidades refleja quiénes somos realmente, las personas rechazan la idea de estar limitadas a una sola identidad. The Freestyle también atiende esa necesidad, excediendo la identidad de ser un dispositivo simple, ya que puede transformarse en una sutil lámpara de ambiente.

Como señaló el diseñador Jaeneung Lee, “los usuarios también pueden disfrutar un espectro más amplio de experiencias a través de los accesorios”. Por ejemplo, The Freestyle puede conectarse directamente a soportes de luz que usan enchufes E261, lo que permite a los usuarios colgar su Freestyle del techo para que proyecte hacia abajo y brinde una experiencia verdaderamente única.

Además, con el modo ambiente, los usuarios pueden expresarse a través de estilos únicos de luz y sonido. Este recurso proyecta una variedad de conceptos visuales en el ambiente interior del usuario para crear una nueva atmósfera. Además, los usuarios también pueden aprovechar la tapa de lente translúcida de The Freestyle para proyectar imágenes como una forma de iluminación ambiental.

Proyectado para diversos gustos y usos

The Freestyle fue diseñado para tener en cuenta todo tipo de gustos y preferencias personales, y está disponible en una gama de opciones de color para que los usuarios puedan elegir. “Aspiramos crear un dispositivo capaz de adaptarse a los estilos de vida de todo tipo de personas y preferencias”, explicó el diseñador Minsun Kang.

La cubierta de The Freestyle también es hecha de un material de goma suave para proteger el producto y transmitir calidez y facilidad de uso a cualquier usuario. “Con The Freestyle, estamos proponiendo nuevas experiencias ambientales basadas en insights reales de la forma en que los usuarios consumen contenido”, señaló la diseñadora Jenny Jung.

Además, el diseño general de The Freestyle lo convierte en un dispositivo versátil capaz de adaptarse a los diversos estilos de vida de cualquier usuario. Aquellos disfrutan de camping, pueden llevar su dispositivo de forma segura y fácil en un viaje; aquellos que buscan disfrutar del contenido de inmediato no necesitan preocuparse, gracias a las baterías externas2 que admiten USB-PD y salida de 50W/20V o superior; aquellos que buscan relajarse, pueden transformar su habitación en una galería con la función de pantalla ambiental, y los fiesteros pueden aprovechar la variedad de modos de iluminación del proyector para crear la atmósfera perfecta.

Al proyectar The Freestyle, los diseñadores de Samsung aspiraban crear un dispositivo que permitiera a los usuarios ver lo que, cuando y donde quisieran. The Freestyle va más allá de las capacidades de los dispositivos regulares gracias a su movimiento libre y flexible y un espíritu de diseño que se asemeja al estilo de vida de los usuarios de hoy.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe