Samsung en sintonía con la preservación del medio ambiente

En el año 2004 Samsung implementó su «Proceso de diseño ecológico» con el objetivo de avanzar en el desarrollo de productos sostenibles teniendo en cuenta su impacto ambiental desde la etapa inicial de planificación. En 2022, Samsung anunció su nueva visión “Together for Tomorrow”, a través de la cual la empresa está innovando por un mundo mejor, donde la tecnología exista junto a las personas y para el planeta.

“A través de esta visión, la compañía está ´Reimaginando un mejor planeta´, al crear productos y soluciones que colocan la sustentabilidad en el centro de todo lo que hacemos, colaborando con nuestra comunidad de consumidores y socios para impulsar estos esfuerzos”, afirma Ricardo González, director de Ventas de Móviles de Samsung.

Conozca cuáles son estas iniciativas ecológicas y sustentables de Samsung.

1. Galaxy for the Planet. La división de dispositivos móviles anunció en 2021 el programa “Galaxy for the Planet”, a través del cual Samsung se compromete a utilizar material reciclado en sus productos, eliminando todos los plásticos de los empaques de los dispositivos móviles y logrando cero desechos para 2025. En línea con este compromiso, Samsung decidió repensar cómo usamos los recursos de nuestro planeta a lo largo del diseño y desarrollo del nuevo Galaxy S22.

2. Pantallas ecológicas. La división de Visual Display (pantallas, TV, audio) ha estado utilizando plásticos reciclados para las pantallas y está expandiendo los materiales reciclados a más productos para 2025. Y en 2022, tanto los artículos dentro como fuera de las cajas de TV tendrán un impacto menor, incorporando materiales reciclados para espuma de poliestireno y plásticos. También, el control remoto solar, SolarCell Remote, que elimina la necesidad de baterías y ayuda a reducir el desperdicio, ha evolucionado y ahora puede obtener su electricidad de frecuencias de radio como las que se encuentran en los dispositivos Wi-Fi. Esto ayudará a eliminar más de 200 millones de baterías de los vertederos.

3. Electrodomésticos amigables con el planeta. Samsung también ha estado utilizando plástico reciclado en sus electrodomésticos y anunció el compromiso de aumentar su objetivo de utilización de plástico reciclado del 5% en 2021 al 30% en 2024. “El Compresor Digital Inverter de nuestra línea de electrodomésticos para operaciones más rentables, así como las lavadoras que maximizan la eficiencia del detergente y el flujo de agua y cuentan con ciclos rápidos de lavado y secado, también son algunos ejemplos”, refiere Verónica Córdova, Gerente Senior Regional de Mercadeo y Producto, categoría Línea Blanca de Samsung.

Igualmente, una nueva versión de los refrigeradores Bespoke personalizables compuestos por módulos que permiten actualizar el producto a lo largo de los años, serán lanzados en toda la región en 2022.

4. Océano de posibilidades. Samsung acaba de anunciar que se unirá a la empresa estadounidense de ropa Patagonia para promover la sustentabilidad ambiental, abordando el tema de los micro plásticos y su impacto en el medio oceánico. Y para contribuir a un mejor uso de la energía y apoyar una vida sostenible, Samsung también se asoció con Q CELLS para establecer una nueva función Zero Energy Home Integration para SmartThings Energy. Esta función brinda datos de producción y almacenamiento de paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía para ayudar a los usuarios a establecer la autosuficiencia energética.

