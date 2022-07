Profesiones del futuro impulsan el desarrollo de nuevas habilidades

A medida que la innovación digital continúa transformando el lugar de trabajo, las empresas se centran en la adopción de soluciones que impulsarán el futuro del trabajo. Desde la remodelación de las cadenas de suministro y la mejora de la automatización hasta ofrecer una colaboración mejorada y experiencias de usuario para los trabajadores remotos, las estrategias del futuro del trabajo ofrecen la agilidad, la flexibilidad y la resiliencia que las organizaciones necesitan para navegar con éxito los cambios radicales en el lugar de trabajo.

La sociedad cambia de manera vertiginosa y el ritmo se aceleró en los últimos años como consecuencia de la pandemia. Así como hoy se habla de directores de contenidos digitales, expertos en big data o desarrolladores de realidad aumentada, cargos que hace apenas una década eran perfectamente desconocidos, con el paso de los próximos años descubriremos nuevas posiciones esenciales para los negocios y conocimientos fundamentales que deben ser impartidos en la formación de los profesionales que los ejercerán.

La industria global de la tecnología necesita más talentos. Según una investigación de Korn Ferry, en 2030, la escasez de mano de obra capacitada en tecnología podría llegar a 4,3 millones de trabajadores. ‘’Para atender a los clientes del futuro, necesitamos que más estudiantes elijan el área de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) en la actualidad, estudiantes de todos los géneros y orígenes. No podemos llenar la canalización de talentos sin eliminar la brecha de la diversidad’’ comentó Niurka Montero, Gerente General Dell Technologies Panamá.

Según predice el Center for the Future of Work, estos serán algunos de los nuevos empleos que surgirán en los próximos 10 años y se convertirán en en las piedras angulares del futuro del trabajo: agricultores de carbono, ingenieros de impresión 3D, diseñadores de avatares, arbitrajistas de criptomonedas, desarrolladores de órganos humanos, profesores de inglés como lengua extranjera para robots entre muchos otros más.

‘’Frente a los cambios en la composición de la fuerza laboral, las empresas que aceptan la diversidad y la inclusión están experimentando un mayor nivel de innovación, productividad, participación y satisfacción de los empleados, además de un mejor rendimiento del negocio. Esto coincide con un cambio extraordinario en el poder de compra que refleja los cambios en la fuerza laboral: las mujeres y las minorías subrepresentadas tienen una influencia económica sin precedentes’’ añadió Montero.

Los desafíos llegan desde múltiples dimensiones. Por un lado, la crisis sanitaria reciente, que generó una demanda de nuevos profesionales, muchos ligados a aspectos novedosos del área de salud y muchos otros relacionados con la nueva normalidad. Por otro lado, el avance de las nuevas tecnologías. McKinsey Global Institute estima en su estudio “Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation” que del 3% al 14% de la fuerza laboral mundial deberá cambiar de categoría ocupacional para el año 2030 a causa de la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización.

Este ha sido un fenómeno mundial, no hay región que esté exenta. Por eso, ‘’Centroamérica debe apuntar a reforzar la formación de su capital humano, en especial, en todo lo relacionado con las habilidades digitales, ponerse a la vanguardia de estas tendencias, fomentar herramientas para que los jóvenes conozcan más alternativas a la hora de pensar una profesión y, fundamentalmente, capitalizar una oportunidad sin precedentes: la que genera una industria tecnológica que sigue creciendo y desarrollándose a niveles exponenciales y demandando perfiles cada vez más especializados’’ afirmó Montero. No se trata de un tema menor, la escasez de talento digital en Latinoamérica es del 48% de acuerdo a datos recabados por la agencia británica PageGroup.

En este sentido, Dell Technologies ha desarrollado programas que implementa a nivel global que buscan impulsar y preparar a las nuevas generaciones en habilidades digitales y/o blandas. A nivel regional, Dell Technologies trabaja con programas como Junior Achievement, programa que ayuda a dar a los jóvenes el conocimiento y las habilidades que necesitan para ser dueños de su propio éxito económico, este programa está activo en países de Latinoamérica como México, Panamá, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú.

La compañía es un orgulloso aliado de la fundación Fundesteam, una fundación privada sin fines de lucro que nació como un esfuerzo para incentivar el aprendizaje de las STEM en el sistema educativo panameño y principalmente en centros educativos públicos ubicados en entornos de vulnerabilidad social. La fundación busca impactar a través de su más reciente iniciativa Stem Girls a 750 niñas y adolescentes, las cuales están aprendiendo a programar y empoderarse y mejorar sus calificaciones en materias STEM. Se espera que el 70% o más niñas y adolescentes consideren para su futuro carreras dentro de lo que se califica como STEM.

El éxito de estos programas es palpable, ejemplo de ello son tres jóvenes panameñas: Kathya Otero de 12 años, Daniela Camargo de 10 años y Amalia Peña de 12 años, las cuales resaltaron en la última edición de la Olimpiada Mundial de Robótica en la categoría Open, que consiste en la preparación remota de proyectos, dicha participación logró el 8vo lugar a nivel mundial.

La tecnología es una herramienta poderosa para derribar barreras y descubrir nuevas posibilidades para las nuevas generaciones de todo el mundo. Dell Technologies busca implementar iniciativas de aprendizaje para que jóvenes conecten con la tecnología y con aquellos en las comunidades marginadas que más lo necesitan. Brindar ahora a las nuevas generaciones las herramientas adecuadas para su desarrollo se vuelve clave a la hora de mitigar la escasez de talento de los años venideros.

