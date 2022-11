Portátiles empresariales, lo que debes saber

Cuando se trata del éxito o el fracaso de tu pequeña o mediana empresa, existen muchas fuerzas potenciales del mercado y circunstancias imprevistas que no puedes controlar. Sin embargo, puedes estar seguro de que las laptopss comerciales que compres para tu empresa cumplan con los propósitos previstos. Si los equipos que compras y entregas a tus empleados no brindan operaciones eficientes para tus estrategias comerciales diarias y a largo plazo, son poco más que pisapapeles extremadamente costosos. Hemos consultado a Acer para que nos ayude a entender qué debemos saber al comprar las mejores laptops para tu negocio.

Garantiza la uniformidad del sistema operativo para comunicaciones, seguridad y más

Tener a todos los que trabajan para tu negocio en la misma página ayuda a que todo funcione sin problemas. Es igualmente vital que las mejores laptops comerciales faciliten el mismo tipo de unidad. Si bien es casi seguro que los empleados individuales se quejan de tener que usar un sistema operativo (SO) con el que no están familiarizados, los beneficios de que todas las laptops de tu empresa ejecuten el mismo sistema operativo no puede subestimarse. En lugar de tener que traducir la comunicación a través de un mosaico de diferentes sistemas operativos facilitados por alteraciones que consumen mucho tiempo en dispositivos individuales, puedes aplicar actualizaciones de software y seguridad de manera idéntica en todos los ámbitos.

Esta uniformidad también puede facilitar significativamente las cosas cuando se aplica a la comunicación profesional e interpersonal en el lugar de trabajo. Si bien es cierto que muchas aplicaciones de chat de trabajo están diseñadas de manera independiente para facilitar la comunicación, no tener que depender de un cliente de software para garantizar que sus empleados puedan comunicarse entre sí es un problema técnico menos del que debes preocuparte.

Muchas formas de aplicaciones antivirus y antimalware están diseñadas para proteger un sistema operativo específico de varias ciberamenazas. Tener laptops con diferentes sistemas operativos puede ser una gran pérdida de tiempo y requiere un desembolso financiero adicional para garantizar que todas las laptops estén debidamente protegidas. Si necesitas comunicarte con los servicios de soporte técnico para ayudar a solucionar problemas con uno o varios equipos comerciales diferentes, es considerablemente más manejable y requiere menos tiempo tener un solo número de teléfono, correo electrónico y dirección de envío.

El presupuesto tecnológico, tipo de negocio y necesidades de los empleados determinarán el mejor valor

Hay varios factores a tener en cuenta antes de finalizar tus compras para aprovechar al máximo tu nueva flota de portátiles corporativos. Podría decirse que la cantidad de dinero que te sientes cómodo gastando es uno de los factores impulsores más influyentes en cualquier proceso de toma de decisiones comerciales, especialmente cuando se trata de tu presupuesto tecnológico. Gracias a las maravillas de la tecnología moderna y la continuación de la Ley de semiconductores de Moore, los dueños de negocios nunca han tenido una mejor selección de laptops y otros dispositivos para ayudar a que tu empresa y empleados prosperen.

Al considerar cuánto dinero gastar por laptop comercial, debes evitar las unidades súper económicas. A menos que sea una empresa nueva con un presupuesto tecnológico reducido, puedes obtener una laptop mucho mejor y más potente con un poco más, buscando que sean las perfectas para tareas como la publicación en redes sociales y Microsoft Office y brindan pantallas, potencia de procesamiento y duración de la batería superiores que sus contrapartes menos costosas.

Para las empresas que requieren una mayor potencia de procesamiento, mayor seguridad física y digital y multitarea compleja con regularidad, el rango de precio por equipo debe elevarse. Si estás buscando un dispositivo para equipar a tus directores ejecutivos a fin de proyectar una imagen segura o dar una ventaja a un equipo de edición, diseño o desarrollo, estas laptops comerciales enrarecidas pueden costar fácilmente más de $ 1,000 por dispositivo, pero brindan una portabilidad y una potencia de cómputo increíbles. Si bien mantenerse dentro de tu presupuesto tecnológico es primordial, también debes considerar que la tecnología adecuada en las manos adecuadas puede ayudar a que tu negocio crezca a pasos agigantados. El costo de invertir en nuevas laptops comerciales puede valer la pena siempre y cuando consideres las necesidades de tu empresa y empleados.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe