Oracle inicia nueva convocatoria para ONE, su programa de capacitaciones gratuitas y empleabilidad 

Oracle Latinoamérica acaba de anunciar que por segundo año consecutivo realizarán Oracle Next Education (ONE), el programa educativo que tiene como objetivo contribuir al desarrollo social y la creación de oportunidades de trabajo en el mercado de la tecnología gracias a la asociación entre Oracle y Alura Para Empresas para Brasil y Latam. La iniciativa habilitará 44 mil cupos para personas que quieran capacitarse, pero que no hayan tenido la oportunidad de acceder a una educación de calidad.

Este es el segundo año de funcionamiento del programa en Latinoamérica y los números reflejan que dentro de la región existe una gran demanda de cursos especializados de tecnología. En la última ronda de inscripción que se realizó en junio, postularon más de 100 mil personas a las 16 mil vacantes que había en esa oportunidad. Adicionalmente, en el primero año +28% de los registrados fueron mujeres, de los inscritos +20% han completado todos los módulos graduándose con éxito y ya +5% de ellos se encuentran trabajando.

Egresados y su experiencia de aprendizaje

Daniel Gonzalez, de la ciudad de México y con 21 años, conoció el programa ONE a partir de una publicación en redes sociales y decidió inscribirse completando los cursos en un periodo aproximado de seis meses. Afirma que “sin importar si tienes o no un conocimiento tecnológico, puedes concluir el programa exitosamente. ONE te da no sólo los fundamentos de teoría, sino que también te lleva a la práctica. Empiezas con lo básico y desarrollas la habilidad mental para encontrar soluciones a problemas de programación más las habilidades blandas que empiezas a desarrollar.

Al concluir el programa, Daniel aplicó a dos vacantes de la bolsa de trabajo de ONE y hoy se encuentra trabajando en la empresa SPS, socia de ONE en México. Daniel comenta “me visualizo sumergido en el área de IT y creo que cualquier experiencia de aprendizaje tecnológico, como fue en este caso el programa ONE, aportan bastante, no solamente con su contenido tecnológico; sino también como persona. Recomendaría a otras personas aprovecharlo de verdad”.

Diego Valdez, de 23 años y autodidacta en el desarrollo de videojuegos vio en ONE la oportunidad de capacitarse en temas de programación y vincularse con oportunidades de empleo. Resalta que “me gustó el hecho de comenzar con los fundamentos de la programación. El programa está seccionado y tienes varios profesores, son clases cortas, concretas, con videos

centrados en la parte teórica para luego dedicar tiempo a la práctica”. Finalizado el programa, concretó su primera oportunidad de empleo en IT también en la empresa SPS.

Amanda Gelumbauskas, directora de ONE para América latina, reafirma que “todavía hay mucho que aportar a nuestra sociedad, por ello, queremos hacer una contribución constante a la base de los grandes cambios: la educación. En este sentido, ONE es una gran oportunidad para quien busca capacitarse y emplearse en un área de tecnología, mercado que se está expandiendo a nivel mundial y que necesita profesionales altamente competentes”.

Alura Include, el programa de impacto social de Alura Para Empresas, ayuda a organizaciones como Oracle a crear oportunidades en tecnología para talentos diversos, a través de rutas de aprendizaje de front-end o back-end, además de seguimiento por parte de expertos. Incluso a partir de este próximo grupo, los propios alumnos podrán elegir cual de las dos especializaciones seguir.

Según Adriano Almeida, cofundador y director de operaciones (COO) de Alura, esta oportunidad de entrar en el mercado tecnológico es también una forma de suplir la falta de mano de obra cualificada en el sector. «Desarrollar a los profesionales en el nivel junior es una forma inteligente de que las empresas ayuden a transformar el campo generando los próximos seniors», dice. «Los principiantes de hoy son los líderes del futuro y merecen la debida atención, sobre todo en un escenario en el que debe haber más apoyo y cuidado para los que dan sus primeros pasos», añade.

Con fechas de inicio y finalización, el curso de Oracle en la plataforma de Alura consta de 4 módulos. En la primera fase de selección del programa, el estudiante pasa por la ruta de Lógica de Programación y Desarrollo Personal. Quienes lo completan, se convierten en alumnos del ONE, y pueden elegir la siguiente ruta: Front-End y React Training o Back-End y Spring Training, junto con Business Agility y Emprendimiento, con 563 y 567 horas de contenido, respectivamente. El curso es 100% en línea y los estudiantes tienen la flexibilidad de asistir a clases y completar proyectos de acuerdo a su disponibilidad, siguiendo el horario de clases.

Para aplicar, el participante debe acceder al sitio web oficial del programa, verificar los requisitos previos y completar el formulario en línea en www.oracle.com/lad/one.

Oracle Next Education es completamente gratuito y en línea. Las postulaciones permanecen abiertas del 1 al 21 de noviembre.

Oportunidades adicionales

Oracle está comprometido con la inclusión social a través de la educación y la empleabilidad, sobre todo pensando en la falta de profesionales calificados en América Latina, donde hoy hay un 48% de las vacantes laborales del sector de tecnología desocupadas según la firma especializada en la selección de personal PageGroup. A nivel regional, de acuerdo con la firma especializada IDC, el subcontinente creció 8,5% en el mercado de las tecnologías de la información en el año 2021 y en 2022 llegaría a 9,4% pero es necesario contar con el personal para cubrir estas necesidades.

Es por eso, que además de ONE que apunta a personas sin estudios superiores, también pone a disposición de los profesionales de TI cursos de capacitación gratuitos de mayor complejidad. Es el caso de SaaS Business Process Certifications, un programa pensado para certificar de forma gratuita a 50.000 personas en toda la región sobre las aplicaciones empresariales de clase mundial de Oracle.

Acerca de Alura para empresas

Alura Para Empresas abarca soluciones de educación corporativa de Alura, el ecosistema de aprendizaje tecnológico más grande de Brasil, para impulsar a las organizaciones a través de la transformación digital y preparar a las personas para las principales demandas tecnológicas del mercado.

Con más de 1.300 cursos online, la empresa cuenta con una plataforma de gestión de aprendizaje, apoyo en acciones de engagement y curadoría de contenidos. Además, cuenta con programas personalizados de captación y aceleración de equipos, como Alura Level Up, creación de oportunidades con impacto social, como Alura Include, y Upskilling y Reskilling, como Alura Boost. Hasta el momento, más de 5.000 empresas ya se han suscrito a las soluciones de educación corporativa de Alura Para Empresas, incluidos Banco Pan, Dasa, Banco do Brasil, Localiza y Quinto Andar.

