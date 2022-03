Oracle Centroamérica abre 2000 vacantes en programa tecnológico gratuito para formar a los profesionales del futuro

Oracle Centroamérica anuncia que desde el 10 de marzo parte la segunda convocatoria para su programa Oracle Next Education (ONE), que incluye más de 2000 vacantes para la región. ONE es un programa gratuito de formación tecnológica que tiene como objetivo contribuir a la creación de oportunidades laborales, la formación de futuros profesionales y el desarrollo social. La plataforma incluye cursos estructurados de formación en habilidades tecnológicas con una duración de 6 meses. Después de la graduación, la plataforma habilita una red de contactos que permite postular a oportunidades de trabajo en empresas reconocidas por el mercado y socios en el programa.

Para Kristian Sánchez, MD de Oracle Centroamérica, la empresa juega un papel fundamental en la formación de los profesionales del futuro y en la democratización de la educación. “Nuestro objetivo es continuar brindando oportunidades para que las personas se empoderen a través de la tecnología. Con ONE tenemos en mente esa conexión, promoviendo la inclusión de al menos 5 personas por cada contrato que firmamos en América Latina, formando personas para las profesiones del futuro”.

El área de tecnologías de la información se encuentra en expansión en América Latina, con una proyección de crecimiento de 8% este año, mientras que actualmente hay alrededor de 23 millones de jóvenes entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian en la región. En este escenario, la ONE invertirá en la formación de más de 20.000 alumnos hasta el cierre del ejercicio fiscal de Oracle, en mayo de 2022. En la región, la expectativa es de 2000 vacantes. Con esto en mente, el programa busca reducir la escasez de profesionales con formación en tecnología que, en el futuro, puedan ocupar los puestos de trabajo disponibles en el mercado.

Selección de alumnos y clases

ONE está enfocado en personas mayores de edad (18+) entusiastas de la tecnología que, debido a factores económicos no pueden acceder a la educación superior.

Este programa totalmente online de educación y empleabilidad está basado en una plataforma con cursos estructurados de formación en habilidades tecnológicas que tienen una duración de 6 meses. Durante este tiempo se desarrollarán habilidades técnicas y no técnicas, con foco en programación y emprendimiento. Después del curso, los alumnos tendrán acceso a una plataforma exclusiva en la que podrán conectarse a oportunidades en empresas con las que Oracle tiene relación, ya sea en forma de cliente o como socios.

¿Cómo inscribirse?

1. Ingresar al siguiente link: https://www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education/

2. Llenar el cuestionario correspondiente (solicitará algunos datos para completar el registro, incluida la CURP)

3. ¡Listo! Los nuevos integrantes del programa recibirán un correo electrónico con los siguientes pasos para empezar con los cursos gratuitos

Detalle de los cursos

El mercado de tecnología está lleno de vacantes para profesionales calificados. A continuación, los pilares del programa ONE que serán el impulso necesario para triunfar en el mundo laboral:

·Lógica de programación

El primer paso para una carrera exitosa en tecnología es aprender la base de la programación. En este plan de estudios, los cursos permitirán ampliar los conocimientos para la lógica y el mercado de desarrollo de software.

·Front-end

Profundiza en HTML, CSS y JavaScript para construir experiencias fantásticas en la Web. Hoy, el mercado de front-end es uno de los que más oportunidades tiene en el mundo de la tecnología.

·Java

Aprender uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo. Java se utiliza para crear aplicaciones para computadoras, smartphones, tablets e incluso videojuegos.

·Emprendimiento

Durante el curso, los alumnos aprenderán los fundamentos básicos del mundo de los negocios para transformar sus conocimientos de programación en productos o servicios.

Further Reading Crypto clipping: una técnica que apunta a las billeteras de criptomonedas y afecta a Latinoamérica

Las inscripciones comienzan el 10 de marzo y termina el 31 del mismo mes y el curso comienza el 06 de abril. No pierdas la oportunidad de cambiar su vida y formar parte de la segunda generación de ONE.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe