Oracle busca capacitar gratis a 50.000 profesionales en América Latina

Los grandes desafíos que enfrentan nuestras economías luego de la pandemia se potencian por la falta de talentos calificados para acompañar la transformación y recuperación de los negocios. Por eso, Oracle lanza SaaS Business Process Certifications, un nuevo programa de capacitaciones y certificaciones gratuitas sobre las aplicaciones de clase mundial de Oracle.

“Creo que el mayor impacto de la transformación que estamos viviendo se ve no tanto en la digitalización de procesos sino en las nuevas oportunidades que esto puede generar para nuestras sociedades”, comenta Adrián Durán, vicepresidente senior de Aplicaciones e Industrias para Oracle América Latina. “En Oracle estamos comprometidos a democratizar el acceso a la educación tecnológica en América Latina y este año buscaremos capacitar de manera gratuita a 50.000 profesionales en toda la región”.

A través de esta iniciativa, cualquier persona de nuestra región tendrá acceso ilimitado y sin costo durante 90 días a todos los cursos virtuales y on demand de aplicaciones cloud de Oracle. Se trata de un programa pensado para profesionales ya en ejercicio y estudiantes que buscan sumar una credencial de impacto que les brinde una proyección de mercado para su futuro inmediato.

Esta propuesta se une a una serie de iniciativas que Oracle ofrece en la región a fin de acompañar a las personas latinoamericanas en las distintas etapas de su desarrollo profesional, como Oracle Next Education (ONE), para quienes no tienen acceso a educación superior, y Oracle Academy, para docentes de universidades e instituciones técnicas.

Oracle SaaS Business Process Certifications brinda acceso a conocimientos relevantes sobre los principales procesos de negocios (finanzas y planificación, gestión del capital humano, experiencia del cliente y ventas) habilitados por las aplicaciones de nube de Oracle, así como tecnologías avanzadas como inteligencia artificial o Internet de las Cosas.

Una comprensión integral de los procesos de negocios es fundamental para poder aprovechar de manera efectiva las estrategias actuales e implementar y utilizar con éxito los recursos tecnológicos disponibles, acelerando la transformación.

Certificarse en las aplicaciones de nube de Oracle contribuirá a paliar esa falta de talentos calificados que el mercado hoy necesita para innovar y transformarse de manera ágil, y permitirá a los y las profesionales de América Latina acceder a mejores trabajos y oportunidades de desarrollo rápidamente.

“Sumar conocimiento es la clave para mantenerse vigente y competitivo. Y sabemos que la verdadera innovación comienza con la inclusión, creando más oportunidades de crecimiento a través de la educación. Los viejos paradigmas están cambiando y hoy sabemos que el aprendizaje es para toda la vida”, agrega Durán.

El nuevo programa incluye tres focos de entrenamiento centrados en finanzas, experiencia del cliente y recursos humanos, y brinda un conocimiento profundo de las aplicaciones cloud de Oracle y los principales procesos de negocios que acompañan.

La inscripción es totalmente gratuita y estará abierta hasta el 4 de diciembre en este sitio: https://education.oracle.com/es/business-process-training-program-lad/?source=:pp:ot:::::RC_WWMK220825P00062C0019:SaaSCertification_PR_SP

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe