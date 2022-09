Microsoft, Planet y The Nature Conservancy lanzan Global Renewables Watch 

Con IA e imágenes satelitales, Global Renewables Watch localiza las instalaciones de energías renovables desde el espacio

Microsoft Corp., Planet Labs PBC y The Nature Conservancy anunciaron sus planes de lanzar el Global Renewables Watch (GRW), un atlas viviente sin precedentes diseñado para localizar y medir las instalaciones solares y eólicas en la Tierra a través de inteligencia artificial (IA) e imágenes satelitales, lo que permitirá a los usuarios evaluar el progreso de la transición a energías limpias y seguir las tendencias al paso del tiempo.

Con la ubicación inicial de las instalaciones de energía solar y eólica en Alemania e India, así como las instalaciones solares ya concluidas en Brasil y Egipto, el GRW está desarrollándose para fungir como un atlas de energías renovables disponible al público con información de cada país sobre el progreso de producción y las tendencias de desarrollo. Con acceso a datos satélites del 2018 y planes de actualizar el atlas dos veces al año, el GRW busca presentar la capacidad de energías renovables de los países, ayudar a entender esa capacidad y reconocer los patrones sobre el impacto potencial de la localización de energías renovables al paso del tiempo en vez de un momento específico.

El primer inventario global completo está planeado para concluirse a principios de 2023, cuando los resultados se sometan a comprobación científica y técnica. Como parte de este programa conjunto, Microsoft proporcionará la IA y la plataforma tecnológica, Planet contribuirá las imágenes satelitales subyacentes y The Nature Conservancy aportará su experiencia en el tema para analizar los resultados.

El anunció se realiza conforme la Ciudad de Nueva York recibe a líderes internacionales de los sectores público y privado para la inauguración de la 77ª sesión de la Asamblea General de la ONU y la 14ª Semana del Clima en Nueva York.

“Este año, el tema de la Semana del Clima en Nueva York es ‘getting it done’ (hacerlo realidad) y, para lograrlo, necesitamos transformar las promesas en progreso”, dijo Jennifer Morris, CEO de The Nature Conservancy. “Global Renewables Watch, que es el resultado de la colaboración entre Microsoft, The Nature Conservancy y Planet, es justamente el tipo de acciones que necesitamos. Se tratará de un recurso accesible para el público que ayudará a los investigadores y legisladores a entender las capacidades y vacíos actuales para que los responsables de las decisiones puedan escalar los tan necesarios recursos de energías renovables de forma responsable con la naturaleza”.

Los métodos actuales para ubicar los proyectos de energía solar y eólica a nivel global son sumamente complejos de aplicar, ya que abarcan incontables jurisdicciones y gran parte de los datos pertenecen a organizaciones privadas. El objetivo del GRW consiste en proporcionar esos datos mediante la combinación de IA e imágenes satelitales en alta resolución y presentarlos en una serie cronológica actualizada dinámicamente.

“Cada uno de los socios aporta su conocimiento exclusivo y agrega valor a esta iniciativa”, dijo Will Marshall, cofundador y CEO de Planet. “No puedes gestionar lo que no puedes medir, por lo que, al combinar la IA y capacidades de computación en la nube de Microsoft, las imágenes satelitales en alta resolución de Planet y la profunda experiencia en el tema de The Nature Conservancy, esperamos construir una plataforma potente para presentar y democratizar el acceso a los datos de las energías renovables”.

Los socios continuarán ubicando los países adicionales y difundirán la herramienta entre aquellos responsables de gestionar la transición del mundo a las energías limpias en las semanas previas y durante la Conferencia sobre Cambio Climático de la Naciones Unidas, COP27, que tendrá lugar en Sharm El-Sheik, Egipto, del 6 al 18 de noviembre de 2022.

“El mundo necesita acceder a los datos para tomar decisiones ambientales responsables, y el Global Renewables Watch será una herramienta fundamental para conocer el progreso de la humanidad hacia el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo Climático de París y el Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) 7 de las Nacionales Unidas, a fin de garantizar el acceso a energía económica, confiable, sostenible y moderna para todos”, dijo Juan Lavista Ferres, vicepresidente y científico de datos en Microsoft.

El GRW pondrá a disposición sus datos y hallazgos en GlobalRenewablesWatch.org para integrarlos en un análisis más extenso.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe