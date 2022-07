La tecnología al servicio de la seguridad de las personas

Los servicios de emergencia para asistencia ciudadana son esenciales en cualquier sociedad moderna. Son críticos, indispensables y un pilar social fundamental en cualquier país o ciudad de vanguardia. Países como Costa Rica y Panamá están homologados al sistema 911 como en Estados Unidos. Esto quiere decir que con marcar el número 911 desde cualquier dispositivo se tiene acceso a una operadora que atiende la emergencia y de inmediato contacta a: policía, ambulancias, bomberos, etc. según sea la urgencia. Guatemala y el resto de los países de Centroamérica tienen un número específico para cada división de emergencia, con lo cual el usuario necesita quizás un poco más de esfuerzo para ubicar al servicio deseado.

La comunicación de un ciudadano hacia el servicio de emergencia es igual de trascendente que el servicio en sí. Usualmente la comunicación se lleva a cabo en momentos de crisis y debe ser muy sencilla. El stress que se maneja en cada llamada es muy alto y el usuario no debe tener complicaciones para solicitar el servicio que requiere. Esto si hablamos de un ciudadano promedio, pero ¿qué puede hacer una persona con problemas del habla o auditivos o una persona que tiene a su agresor enfrente para que lo entiendan y se le preste el servicio necesario al solicitar ayuda?

La industria tecnológica ya tiene una respuesta a esta situación. La explosión de teléfonos celulares inteligentes son la herramienta idónea y una plataforma robusta del lado del servicio de emergencia lo complementan a la perfección. Para ser exactos, la cámara del teléfono y el geo localizador (GPS) son la solución al problema por parte del usuario. Un sistema que tenga acceso remoto a la cámara de ese celular es la solución por parte del servicio de emergencia. El operador de ese servicio es clave para atender la emergencia y solucionarla de la mejor manera. A través del GPS el servicio de emergencia puede ubicar la localización exacta del teléfono y el usuario, así se encuentre dentro de un edificio o una edificación en donde la localización exacta se hace más compleja. Todo esto es gracias al cómputo en la nube, el acceso a dispositivos y la seguridad de las plataformas.

Avaya presentó recientemente una solución que cumple y supera las expectativas para ayudar a estas organizaciones a mantener la seguridad de los ciudadanos y prestarles el servicio concreto que necesitan, en el momento en que lo solicitan.

A este tipo de tendencias e implementaciones de tecnología se les conoce como Seguridad Pública como Servicio (PSaaS) y Avaya aprovechó para presentar su paquete de soluciones y beneficios de Avaya OneCloud durante el Foro de Seguridad Pública realizado hace algunos días.

Beneficios de las Soluciones de Avaya para el Sector Publico

•Mejora el servicio y la experiencia de los ciudadanos– Permite brindar información segura y oportuna a traves de medio de canales multiples

•Reduce los tiempos de respuesta – Mejora las notificaciones de emergencia, brinda asistencia para resolver problemas de ubicación de seguridad pública e implementa aplicaciones específicas de emergencia

•Mejora la videovigilancia – lo que a su vez mejora la seguridad física y aumenta la protección de las personas, las propiedades y los bienes digitales. Permite además optimizar el manejo de respuestas y prevención de incidentes

“Las soluciones de comunicación modernas no deben escatimar esfuerzos para atender a sectores de la población vulnerables. Los servicios de misión crítica, como los de emergencia, deben ser tolerantes a todo tipo de fallas pues no pueden permitirse estar desconectados y ser capaces de atender a toda la población sin importar su condición. Las soluciones Avaya OneCloud PSaaS, ofrecen una solución idónea para aquellos centros de emergencia que aún no están en capacidad de atender las necesidades puntuales la población” señaló Arturo Vargas, director de Canales y Distribución para Avaya México y Centroamérica.

Avaya ve en el sector público regional una oportunidad para innovar en materia de tecnología y servicios que impulsen la transformación digital para la mejor experiencia de usuario sin importar su condición.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe