La conectividad en Guatemala evoluciona, la red 5G llega al país.

Ante la reciente llegada de la red 5G a Guatemala, Claudio Muñoz, Leader Application Engineer NOLA – Data Center & Telecom en Vertiv, nos proporciona las respuestas a las dudas más comunes alrededor de la red 5G.

¿Qué es la red 5G?

La denominación “5G” se refiere a la quinta generación de redes móviles. El 1G permitía hablar, el 2G introdujo mensajes de texto (SMS), el 3G llegó con la introducción de internet a los móviles y el 4G trajo consigo reproducción de videos en tiempo real y realidad aumentada. El 5G permitirá navegar más rápido, donde el usuario podrá estar conectado prácticamente de manera permanente en tiempo real.

La Red 5G promete mantener de 10 a 100 veces una mayor velocidad de comunicación, es decir que, la latencia (la comunicación que hay entre dos computadores), se va a reducir en 10 veces.

¿Qué nos permitirá esta nueva tecnología?

Esta nueva tecnología nos brinda una experiencia de navegación más veloz y a la vez posibilita aumentar exponencialmente el número de dispositivos conectados y una fuerte demanda para la industria de centros de datos.

En la red 5G se presupone que habrá automóviles inteligentes, electrodomésticos inteligentes, casas y edificios inteligentes comunicándose con el usuario.

¿Cómo la red 5G aportará a la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial va a evolucionar. Los algoritmos ya existen, lo que se necesita es que la comunicación de los algoritmos entre el computador principal y el otro dispositivo remoto llegue en el menor tiempo posible.

Tomando como ejemplo los autos “Autopilot”, ¿qué pasa si a un carro inteligente se le atraviesa un peatón y no tiene los algoritmos correctos para enviar y recibir la información en un tiempo real? Lo que sucedería es que el carro sin chófer avance y choque a un peatón. Si la latencia no es casi instantánea, el automóvil no tendría el suficiente tiempo para actuar y entender lo que está sucediendo.

¿Cuáles son los beneficios que obtendrán los usuarios con la conectividad 5G?

Poco a poco se irán haciendo cada vez más viables y palpables en distintas industrias. Por ejemplo, en el área de salud, se verá el uso de la telemedicina, en donde el especialista médico podrá hacer intervenciones quirúrgicas a distancia con la ayuda de la red. En la industria del entretenimiento, estamos viendo aplicaciones de realidad aumentada, realidad virtual, y el modelo del metaverso.

El 5G brinda la oportunidad de tener procesos más eficientes y productivos en la industria de manufactura para optimizar cada vez más los procesos. Los gamers evitarán los micro cortes, ya que la baja latencia del 5G habilitará una mejor experiencia y nivel de desempeño de las actividades que se realicen. También se verá una mejor en la experiencia del streaming.

¿De qué manera podemos implementar la red 5G de una manera amigable con el ambiente?

Uno de los grandes retos que la red 5G trae debajo de todo esto es un mayor consumo de energía eléctrica, por lo que los operadores deben considerar que sea de la manera más limpia y eficiente.

Otro de los retos recae en la infraestructura, ya que requiere de un proceso de adaptación, debido a que la red 5G requerirá una mayor cantidad de sitios, y por su arquitectura evidenciará un incremento en las temperaturas de las salas de los centros de datos y los operadores telefónicos, la cual debe ser controlada eficientemente con aires acondicionados de precisión, los cuales puedan mantener un control adecuado de la temperatura y humedad dentro de esos centros de datos, realizar un monitoreo eficiente y tener un ahorro energético.

En Vertiv somos expertos en infraestructura, por lo que recomendamos equipos que tengan la posibilidad de ser eco-amigables, que se pueda tener en la zona de operación rectificadores y equipos de potencia por encima del 95% de eficiencia.

Eficiencia significa que la energía eléctrica se convierte de AC a DC en el 98% y solo tiene pérdidas de un 2% o 3%, ahí está el ahorro. Cambia las baterías, ya que no todas son amigables con el ambiente, la recomendación es que en su gran mayoría sean reciclables.

En Vertiv estamos comprometidos con la evolución tecnológica, pero también con el medio ambiente. Puede conocer más de sus productos en vertiv.com

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe