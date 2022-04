Inteligencia Artificial: potencializadora de las habilidades humanas

Integrada a la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos con el mundo, la Inteligencia Artificial se ha convertido en parte esencial de nuestras rutinas, desde que buscamos información en la web o usamos asistentes de voz, hasta cuando analizamos documentos y estadísticas. Siempre, con el objetivo de facilitarnos la vida y ahorrarnos tiempos en las tareas más operativas.

Incluso, son muchas las empresas que le apuestan cada vez más a las iniciativas de Inteligencia Artificial. Adobe, con Adobe Sensei – la tecnología con la que ofrece funciones inteligentes en todos sus productos – ha sido reconocida en el ranking de Fast Company como una de las compañías más innovadoras del mundo en este campo por ser capaz de ofrecer experiencias digitales innovadoras.

Hoy en día, la empresa cuenta con más de 100 capacidades impulsadas por Sensei que ayudan a los clientes a trabajar de manera más inteligente, rápida, eficiente y efectiva, ya sea que estén diseñando una aplicación, mejorando una imagen, comprendiendo el significado de un PDF, editando una película o lanzando una campaña de marketing.

“El atractivo de la Inteligencia Artificial es que nos da la posibilidad de tener un asistente que asuma nuestras tareas menos creativas y no hay porque temerle, pues incluso en su forma más poderosa, no podrá reemplazar la inteligencia humana, simplemente potencializa las habilidades de las personas al tiempo que aprende de ellas para crear experiencias completamente mejoradas” menciona Dario Llorente, Head of Latam Channel Sales en Adobe.

Con esto en mente y apoyados en su experiencia en creatividad, marketing y documentos digitales, la empresa utiliza IA para hacer que sus productos contribuyan en el diario vivir de quien los usa.

Como resultado, profesionales creativos, de marketing o de negocios puedan trabajar de forma más productiva, crear contenido más rápido y entregarlo a sus clientes a través de los canales apropiados en el momento más oportuno.

Sin duda, el objetivo de esta tecnología tiene tres focos principales:

1.Descubrir lo que está escondido para identificar lo relevante entre grandes cantidades de información: una encuesta de Gallup encontró que, a pesar de vivir en un período de sobrecarga de información, la mayoría de las personas sienten que es más difícil mantenerse «al tanto». Incluso, hasta los especialistas en marketing que tienen acceso a tanta data sobre los clientes sienten que es más difícil comprenderlos, pues se les dificulta separar los hallazgos importantes del “ruido”.

2.Acelerar lo lento para automatizar y agilizar procesos repetitivos que consumen mucho tiempo: según un estudio reciente de Pfeiffer Consulting, el 74% de los profesionales creativos afirman perder más del 50% de su tiempo en tareas no creativas por dedicarse a trabajos operativos.

3.Decidir lo que importa para asesorar en la toma de decisiones sobre tendencias, anomalías o eventos importantes: Adobe Sensei toma decisiones a una velocidad y escala que manualmente sería imposible. Puede analizar patrones y resultados finales, optimizando las experiencias importantes para cada cliente y segmento. Al observar todo (decisiones en tiempo real, características de los clientes, consideraciones temporales y más), Adobe Sensei puede optimizar las experiencias en el momento y conservarlas a lo largo del tiempo.

Entre las apps que con Inteligencia Artificial incrementan la productividad al ahorrar tiempos y procesos se pueden encontrar:

Adobe Document Cloud: Es notorio que cada vez se emplean más documentos, formularios y flujos de trabajo en formato digital. Con la Inteligencia Artificial de Adobe Document Cloud es posible racionalizar todos los procesos basados en formularios y disfrutar de experiencias más fluidas y agradables con los documentos.

Estos, se rellenan al instante con una función de reconocimiento de campos que detecta candidatos a campos de formulario a partir de un análisis exhaustivo del documento. También, se limpian automáticamente con Adobe Scan evitando digitalizaciones desordenadas y borrosas para mejorar su apariencia y legibilidad. Sin olvidar que, localizan de forma veloz archivos en la biblioteca de imágenes para convertirlas rápidamente en PDF.

Gracias a estas características en la actualidad los clientes pueden escanear y compartir documentos cómodamente, así como disfrutar de experiencias con la firma digital más sencillas y fluidas con aplicaciones como Adobe Scan, Adobe Sign y Adobe Acrobat DC.

Adobe Creative Cloud: pensando en los creativos, Adobe Sensei les ayuda a gestionar las tareas tediosas para que se puedan centrar en el verdadero trabajo innovador. Para esto, permite encontrar instantáneamente lo que se busca con aplicaciones como Adobe Stock, Photoshop y Lightroom. Con estas, se encuentran los activos adecuados para el momento preciso.

A su vez, elimina las tareas que roban tiempo con características de Adobe Premiere Rush, Photoshop e InDesign para que tengan más tiempo de crear.

Además, con aplicaciones como Adobe Dimensión y Adobe Character Animator pone al alcance de la mano efectos espectaculares para desatar la creatividad e inspirar diseños.

Nunca se podrá conocer el futuro por completo, pero con Adobe Sensei solo se puede esperar que sea más mágico, más creativo y más personalizado.

