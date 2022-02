ESET lanza Progress. Protected

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, anuncia su nuevo branding con el lema “Progress. Protected”. ESET celebrará durante todo el 2022 el progreso dentro de la tecnología destacando una serie de fascinantes líderes de opinión, de distintos campos, quienes brindarán sus propios conocimientos inspiradores sobre lo que significa para ellos el progreso tecnológico y cómo está ayudando a cambiar el mundo para mejor.

Este nuevo posicionamiento de marca se inspiró en la idea de que, si bien el poder de las ideas humanas sigue siendo el catalizador principal para el progreso del mundo actual, el progreso avanza a través de la conectividad que brinda la tecnología, que necesita protección. El progreso humano y tecnológico ahora es más vulnerable que nunca a los ataques, y ESET está preparado para proteger el avance continuo de esta innovación a través de su software y servicios de seguridad líderes en la industria.

ESET introduce el concepto de “Progress. Protected” en una serie de películas de alto nivel filmadas por el documentalista nominado al Premio de la Academia Hubert Davies, en las que líderes en ciencia, educación, innovación y exploración espacial discuten el progreso desde su punto de vista especializado. Las ideas de estos líderes intelectuales cobrarán vida con poderosas ilustraciones personalizadas, creadas por cuatro artistas de primer nivel: John Tomac, Jun Cen, Marcellus Hall y Bruno Mangyoku, y ejecutadas a través de publicidad digital, impresa y OOH (Out-of-Home).

ESET homenajeará a estos campeones del progreso en sus propios campos, que han sido cuidadosamente seleccionados para demostrar el poder del progreso humano:

•Chris Hadfield, astronauta, ingeniero, piloto y autor de cuatro bestsellers, por su trabajo en la promoción del progreso tecnológico y la innovación a través de la colaboración, y su perspectiva única de nuestro mundo.

•Dra. Mimi Ito, antropóloga cultural, Profesora residente en el Instituto de Investigación de Humanidades de la Universidad de California, por su investigación y promoción de jóvenes en la tecnología para un futuro cada vez más seguro.

•Dra. Ayana Elizabeth Johnson, bióloga marina, cofundadora del grupo de expertos sin fines de lucro “Urban Ocean Lab”, cofundadora de la iniciativa climática “The All We Can Save Project” y cocreadora del podcast “How to Save a Planet” – por su trabajo en la conservación de los océanos y la sensibilización sobre las soluciones climáticas para asegurar el futuro de nuestro planeta.

•Steven Johnson, autor de trece libros centrados en la intersección de la ciencia, la tecnología y la experiencia personal, y conductor de la serie de PBS/BBC “How We Got To Now” y “Extra Life”, por su investigación sobre la historia de las ideas transformadoras y el rol que la diversidad juega en la creación de las soluciones más innovadoras para el presente y el futuro.

“El mundo sigue avanzando a buen ritmo. Cuando se fundó ESET, Internet estaba en su infancia. Ahora la tecnología es parte de todo lo que hacemos y es central para el avance continuo de nuestra sociedad”, explica Richard Marko, CEO de ESET. “La mayoría de las veces, la tecnología hace exactamente lo que se supone que debe hacer, pero para garantizar un progreso continuo en la era digital, necesitamos que alguien se pregunte qué sucede detrás de todo. Creo que es una tarea importante para nuestra empresa, ya que proteger la tecnología significa proteger el progreso mismo”.

Further Reading ESET identifica más de 40 sitios activos para filtrar información de distintas familias de ransomware

“Si imaginamos por un momento, perder las contribuciones a nuestro progreso y futuro hechas por nuestros “Campeones” y otros héroes cotidianos, queda precisamente claro lo que está en juego. Es por eso que ESET otorga gran importancia a las iniciativas de tecnología, investigación y responsabilidad corporativa que buscamos tanto con colegas, clientes, socios y con las comunidades en las que operamos”. agrega Marco. “A través de este nuevo posicionamiento de la marca y de la difusión de la misma a través de una campaña integrada, esperamos demostrar la pasión e inversión de ESET por el progreso a través de la tecnología”.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe