Disponible ya actualización de Windows 11 2022

La actualización de Windows 11 2022 que está hoy disponible se implementa en más de 190 países y, para ofrecer más valor, las primeras actualizaciones se centran en cuatro áreas clave: accesibilidad, seguridad, productividad y conectividad. Además, en octubre, Microsoft ofrecerá un conjunto adicional de experiencias como pestañas al explorador de archivos, nueva experiencia de administración de fotos, acciones sugeridas y funciones para compartir en más dispositivos.

“Con el lanzamiento de Windows 11 el año pasado, modernizamos la PC para hacer de Windows el mejor lugar para conectarse, crear y jugar. Agregamos la seguridad fundamental integrada en Windows en el hogar y en el trabajo y lo hicimos más rápido y fácil para que ustedes realicen las tareas para las que confían en sus PC”, dijo Panos Panay, vicepresidente ejecutivo y director de producto en Windows y Dispositivos.

Teniendo en cuenta que el trabajo nunca termina para garantizar que Windows evolucione y se adapte al usuario, Microsoft da el siguiente paso y centra su innovación en:

Hacer que la PC sea más fácil y segura de usar para todos

Microsoft creó nuevas funciones para garantizar que el contenido y la información que necesitan estén siempre al alcance de la mano, incluidas las actualizaciones del menú de Inicio, una búsqueda más veloz y precisa, configuración rápida, cobertura mejorada de eventos locales y actuales en el tablero de Widgets, y la solicitud número uno de los usuarios, pestañas en el Explorador de archivos (disponible en octubre 2022). Todo esto ayuda a Windows a anticiparse a las necesidades de los usuarios y ahorrarles tiempo.

Con esta actualización, Microsoft ofrece un conjunto de nuevas funciones de accesibilidad que incluyen subtítulos en vivo en todo el sistema para generar subtítulos en automático a partir de cualquier forma de contenido de audio en Windows 11. Por su parte, el acceso de voz (vista previa) permite al usuario controlar su PC y escribir texto solo con su voz, y Natural Voices for Narrator refleja el habla natural de manera más cercana, al crear un audio con un sonido más agradable para ayudar a leer o navegar por la web. Importante destacar que casi 1 de cada 5 personas se beneficia de las funciones de accesibilidad en la PC.

Empoderar a la gente para que sea más productiva

Con mejoras en los diseños de Snap, la nueva función Focus y optimizaciones de rendimiento y batería, la nueva actualización de Windows 11 2022 ayudará a los usuarios a ser más productivos hasta el momento.

Los diseños de Snap en Windows 11 han cambiado las reglas del juego para la multitarea, al ayudar a las personas a optimizar su vista cuando necesitan tener varias aplicaciones o documentos frente a ellos al mismo tiempo. Con la nueva actualización, Microsoft hizo que los diseños de Snap sean más versátiles con una mejor navegación táctil y la capacidad de ajustar varias pestañas del navegador en Microsoft Edge.

Hacer de Windows el mejor lugar para conectarse, crear y jugar

Microsoft está mejorando Windows 11 para optimizar aún más las comunicaciones, la creatividad y los juegos con Windows Studio Effects para mejorar las llamadas de video y audio, las nuevas herramientas de creación, las características de juego adicionales y las actualizaciones en la experiencia de Microsoft Store.

La nueva cámara de Windows Studio y los efectos de audio ayudan a los usuarios a lucir y sonar mejor en llamadas de conferencia, habilitados por IA avanzada, con Voice Focus para filtrar el ruido de fondo y asegurarse que el usuario sea escuchado, Background Blur para que solo la persona sea vista, Eye Contact para ayudar a establecer una mejor conexión con la gente con la que habla y el encuadre automático para que la cámara permanezca con las personas mientras se mueven.

Microsoft también añade nuevas herramientas de creación a la PC para ayudar a los usuarios a expresar mejor sus ideas: Clipchamp, como una aplicación de bandeja de entrada para Windows 11, simplifica la edición de videos, con plantillas, efectos y más. Esta actualización ofrecerá optimizaciones de rendimiento para mejorar la latencia y desbloquear funciones como Auto HDR y Variable Refresh Rate en juegos con ventana. Y con Game Pass integrado en Windows 11 a través de la aplicación Xbox, los jugadores pueden acceder a cientos de juegos de PC de alta calidad.

Hoy, a través de la asociación de Microsoft con Amazon, Microsoft expande Amazon Appstore Preview a los mercados internacionales, para traer más de 20 mil aplicaciones y juegos de Android a dispositivos con Windows 11 que cumplen con los requisitos de hardware específicos. “Además de un catálogo cada vez mayor de aplicaciones y juegos, también nos complace anunciar que vamos a pasar a la siguiente etapa del programa piloto de Microsoft Store Ads: ayudar a los desarrolladores a mostrar contenido a los clientes adecuados”, añade Panos Panay.

Brindar mayor seguridad, administración y flexibilidad al lugar de trabajo

“Windows 11 es la versión de Windows más utilizada y querida de la historia; esto a la vez nos emociona y nos llena de energía. Windows 11 también ha comenzado a tener un gran impacto para ayudarlos a mantenerse seguros. Microsoft usa más de 43 billones de señales de seguridad a diario para informar a nuestras soluciones de seguridad integrales”, dijo Panos Panay.

Para satisfacer las necesidades de un panorama cada vez más complejo, la nueva actualización de Windows 11 2022 ofrece nuevas características de seguridad y herramientas de administración de importancia crítica para una mayor eficiencia de TI. El nuevo Microsoft Defender SmartScreen identifica cuándo las personas ingresan sus credenciales de Microsoft en una aplicación maliciosa o sitio web pirateado y les alerta.

Microsoft agrega una función opcional de detección de presencia a Windows Hello para empresas, de modo que los dispositivos equipados con sensores de presencia funcionen con Windows Hello para iniciar sesión de forma segura cuando se acerquen y bloquear su dispositivo cuando se vayan. Y si son profesionales de TI, pueden brindar soporte seguro en tiempo real a través de la nube con ayuda remota.

Smart App Control también es una característica valiosa para empresas de todos los tamaños. Disponible en nuevos dispositivos con Windows 11 o con instalaciones limpias de Windows 11 Update 2022, Smart App Control bloquea la ejecución de aplicaciones, archivos de secuencias de comandos y macros maliciosas que no son de confianza o que no están firmadas en Windows 11. Como resultado, los empleados pueden usar las herramientas que desean y necesitan, mientras los propietarios pueden relajarse al saber que su organización está protegida. Basado en la misma IA utilizada en el Control de aplicaciones de Windows Defender, Smart App Control puede predecir la seguridad de una aplicación en tiempo real antes de que se ejecute en el dispositivo. Esta es una excelente solución para las organizaciones que aún no utilizan una herramienta moderna de administración de dispositivos (MDM, por sus siglas en inglés) como Microsoft Intune.

Brindar innovación y valor continuos en Windows

Windows Update ahora tiene en cuenta el carbono, lo que facilita que sus dispositivos reduzcan las emisiones de carbono. Cuando los dispositivos están enchufados, encendidos, conectados a Internet y los datos regionales de intensidad de carbono están disponibles, Windows Update programará las instalaciones en momentos específicos del día cuando hacerlo puede resultar en menores emisiones de carbono porque una mayor proporción de electricidad proviene de fuentes bajas en carbono en la red eléctrica. Microsoft también realizó algunos cambios en la configuración de energía predeterminada para Suspender y Apagar la pantalla para ayudar a reducir las emisiones de carbono cuando las PC están inactivas.

Como compartimos en febrero, los usuarios verán nuevas funciones en Windows 11 con más frecuencia, además de la actualización anual. Microsoft aprovechará la variedad de mecanismos de actualización que tiene, incluido el servicio y las actualizaciones de Microsoft Store. Así mismo, Microsoft anuncia un conjunto adicional de experiencias que llegarán en octubre.

•Mejoras en el Explorador de archivos, incluida la incorporación de pestañas al Explorador de archivos para ayudarlos a organizar sus sesiones del Explorador de archivos como lo hacen en Microsoft Edge. La nueva página de inicio en el Explorador de archivos les brinda acceso rápido a sus archivos favoritos y recientes.

•Aplicación Fotos: en una actualización de la aplicación Fotos en Windows 11, Microsoft presentará una nueva experiencia de administración de fotos que simplifica la navegación, la búsqueda, la administración y el consumo de su colección de fotos. También permite al usuario hacer copias de seguridad de sus fotos con facilidad a través de OneDrive.

•Acciones sugeridas al copiar: copien números de teléfono, fechas futuras y obtener acciones sugeridas, como realizar una llamada con Teams o Skype o agregar un evento en la aplicación Calendario.

•Desbordamiento de la Barra de tareas: la Barra de tareas ofrecerá un punto de entrada a un menú de desbordamiento que permite a los usuarios ver todas sus aplicaciones desbordadas en un solo espacio.

•Compartir con más dispositivos: descubran y compartan con más dispositivos, incluidos los escritorios, mediante el uso compartido cercano.

La disponibilidad de la actualización comienza hoy.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe